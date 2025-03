Paul Craig abre o jogo sobre transtorno alimentar e saúde mental

Paul Craig, lutador escocês do UFC, revelou que seus últimos desempenhos na divisão dos médios (84 kg) foram impactados por um transtorno alimentar grave, além de outros problemas de saúde mental. Desde que mudou de categoria, o desempenho não é dos melhores: foram três derrotas e apenas uma vitória no período.

Após começar sua carreira como meio-pesado (93 kg), o atleta decidiu descer de categoria, mas o corte de peso não foi tão simples quanto ele imaginava. A pressão para estar fisicamente em forma o levou a uma luta interna, que afetou seu rendimento dentro do octógono.

"Parece ser uma divisão que se encaixa melhor para mim nos meio-pesados. Eu estou em um esporte baseado em peso, então preciso controlar o consumo de calorias. Também preciso sair e mostrar como estou fisicamente, então você acaba não só com um transtorno alimentar, mas com uma obsessão sobre como você se parece. Eu quero estar em forma, a última coisa que eu quero é estar fora de forma. Todas essas coisas negativas afetam você como lutador, então o que você precisa fazer é perguntar: o que é melhor para minha saúde mental? Ficar nos médios definitivamente não era o melhor para minha saúde mental", desabafou o lutador, em recente entrevista ao 'talkSPORT Breakfast'.

Depois de algumas derrotas na nova categoria, Craig tomou a decisão de voltar para os meio-pesados, onde sua carreira começou. Ele acredita que esse será o melhor caminho para sua saúde e performance no UFC.

Único a vencer Ankalaev

Além dos desafios fora do octógono, ele é o único atleta até hoje a vencer Magomed Ankalaev no MMA profissional. O russo, inclusive, ganhou extrema notoriedade no início deste mês, quando derrotou o brasileiro Alex 'Poatan' Pereira e se tornou o campeão da divisão até 93 kg do Ultimate.

