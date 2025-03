Desabafo, 'acreditem' e vice na ida: o que Palmeiras falou após Dérbi

O Palmeiras se despediu do Campeonato Paulista frustrado e com pedido para a torcida. Raphael Veiga lamentou o pênalti perdido no empate com o Corinthians, já o técnico Abel Ferreira apontou o jogo da ida — com vitória Alvinegra por 1 a 0, no Allianz Parque — como "responsável" pelo vice-campeonato.

O que eles falaram

Desde pequeno aprendi a não gostar do Corinthians e eu, mais do que ninguém queria ganhar esse jogo, fazer o gol e ser campeão. Repito: dar mérito ao Hugo, que é um grande goleiro e pegou o pênalti. Raphael Veiga

Nós perdemos esta eliminatória em casa. Aqui foi o que foi e parabéns ao Corinthians também. [...] Portanto, dar os parabéns ao nosso adversário. Já falei isso várias vezes, que não vamos ganhar sempre, vamos lutar sempre a ganhar. Infelizmente, hoje não fomos tão felizes como poderíamos ter sido, mas o futebol é isto. Abel Ferreira

Reformulação e 'acreditem na gente'

Estamos na reformulação. Muitos chegaram, meninos da base subiram. Acho que temos muito a melhorar ainda. [...] Já vi o Palmeiras perder, já vi o Palmeiras em fase de boa, já vi o Palmeiras em fase ruim, mas hoje eu sou muito feliz e realizado de jogar no Palmeiras, de fazer parte desse time. E o que eu posso falar como torcedor e como jogador é, acreditem na gente porque a gente vai conseguir continuar conquistando títulos. Raphael Veiga