Palmeiras: Leila defende Abel e diz que não há promessa para saída de Veiga

A derrota na final do Campeonato Paulista não interfere nos planos do Palmeiras de seguir com Abel Ferreira no comando técnico da equipe, afirmou Leila Pereira em entrevista ao UOL antes da entrega do Prêmio Melhores do Paulistão 2025.

A presidente do clube defendeu o trabalho do treinador português e afirmou que qualquer tipo de cobrança será feita internamente.

[A ideia de manter o Abel enquanto for presidente] segue normalmente. E essa conversa [sobre desempenho] já tivemos antes da decisão. Acredito no trabalho, no nosso elenco. O Abel é um treinador muito vitorioso.

O problema do torcedor, eu entendo, é que tem a memória muito curta: o que vale é o agora. Eu quero vencer hoje, não vivo de passado, mas eu continuo acreditando no trabalho, vamos continuar com essa trajetória, acertando o que tem que ser acertado. Cobranças serão feitas internamente.

Leila Pereira

Veiga de saída?

Leila também falou sobre o futuro de Raphael Veiga. A dirigente negou que tenha prometido liberar o jogador no meio de 2025 e criticou o agente do atleta, André Cury, por ter dito que tal compromisso existe.

Eu não sei de onde o empresário do Veiga tirou essa promessa [de ele ser negociado no meio do ano]. Eu sou a presidente do Palmeiras e eu decido se ele fica ou sai enquanto ele tiver contrato. Nunca houve essa promessa. Nunca. [...] O Veiga é muito importante para o Palmeiras, eu confio muito no trabalho dele e ele fica até o final do contrato.

Leila Pereira

