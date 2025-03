Palmeiras abandona 'cabeça fria e coração quente' e perde mais uma decisão

O Palmeiras mostrou mais uma vez que a "cabeça fria e o coração quente", que foram fundamentais para as 10 taças de Abel Ferreira no clube, desapareceram. E isso foi fundamental para uma nova queda em decisão — desta vez para o Corinthians.

O que aconteceu

O time de Abel Ferreira caiu na pilha do Corinthians no final do jogo de ontem e não usou a "cabeça fria". O time demonstrou estar uma pilha de nervos após a cobrança de pênalti desperdiçada por Raphael Veiga e fez tudo que o rival queria: faltas que interrompiam o jogo. O árbitro Matheus Candaçan também não ajudou e foi permissivo com a cera, mas o Palmeiras não foi nada inteligente.

O "coração quente" também não apareceu no jogo decisivo. Os jogadores do Palmeiras não entraram em campo com o senso de urgência que a partida pedia: o Alviverde assistiu o Corinthians sentar na vantagem no primeiro tempo e sequer acertou o gol de Hugo.

Além do pênalti no 2º tempo, o Palmeiras só deu mais chute ao gol de Hugo — que foi apenas um leve desvio de Vitor Roque, que chegou sem força nenhuma na mão do goleiro.

A final do Paulistão 2025 é tranquilamente uma das piores decisões do Palmeiras na era Abel Ferreira. Foram raros momentos de superioridade contra um time que também não ofereceu muitos riscos: foram apenas dois chutes ao gol nos dois jogos da final.

O principal lema de Abel já não tinha aparecido contra o Botafogo, no jogo que decidiu o Brasileirão do ano passado, em pleno Allianz Parque. O Palmeiras começou o jogo bem, mas saiu perdendo e não mostrou controle mentalmente na etapa final — Marcos Rocha foi expulso após agressão contra Igor Jesus.

Já na decisão de ontem, o Palmeiras não aceitou as provocações do Corinthians e teve confusão. Marcelo Lomba e José Martínez foram até expulsos. Félix Torres levou dois amarelos e também foi expulso, mas com lances de jogo.

A equipe segue em construção e em busca de novos pilares. O Palmeiras fecha o Paulistão ainda sem ter um time titular para o restante da temporada. A zaga não conta com Gustavo Gómez, o meio-campo é uma incógnita (Abel recorreu a Aníbal como titular no Dérbi) e no ataque Paulinho ainda não estreou — Vitor Roque ainda não balançou as redes em três jogos.

O Palmeiras volta a campo já neste domingo, contra o Botafogo, no Allianz Parque, na estreia do Brasileirão, e tem a chance de fazer o torcedor acreditar em um ano vitorioso após uma temporada frustrante no ano passado.