Novata, Julia Polastri exalta oportunidade de entrar no ranking no UFC México

Neste sábado (29), Julia Polastri entrará em ação apenas pela terceira vez dentro do octógono do Ultimate. Entretanto, mesmo ainda dando os primeiros passos na principal liga de MMA do mundo, a brasileira terá uma oportunidade de ouro pela frente. Cria de Duque de Caxias (RJ), 'Pshyco', como é conhecida, pode pegar um atalho até o ranking dos pesos-palhas (52 kg). Mas para isso, a striker terá que desbancar Lupita Godinez no UFC México.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Julia destacou que a magnitude do combate não atrela uma pressão extra ao desafio, muito pelo contrário. Por ter sido escalada contra a número 11 do mundo da categoria e 'atleta da casa' no UFC México, a brasileira garante que tende a competir sem a obrigação de ter o braço erguido. Vontade, porém, não vai faltar. Ciente da chance rara cedida pelo Ultimate no início de sua trajetória na empresa, Polastri quer estragar a festa dos fãs mexicanos e alavancar sua carreira com um triunfo em grande estilo.

"É uma oportunidade de entrar no ranking já na minha terceira luta. Estou indo para a terceira luta, a Lupita já tem 12 lutas no UFC. Ela é uma top 11 e está lutando em casa. Eu não tenho pressão. Eu perdendo para ela, beleza. Vou ficar com cartel negativo no UFC. Mas perdi para uma top 11, sabe? Acabei de chegar. Mas eu ganhando dela, (a carreira) explode. Não digo que vou ser uma top 11 porque o ranking é muito louco. Mas é tipo 90% de chance de eu entrar no ranking, pelo menos ali no top 15. E ainda no primeiro contrato, isso vai me dar uma boa possibilidade de renovação e um 'hype' muito grande. Vale muito a pena esses riscos. Porque não tenho muito a perder e tenho muito a ganhar", destacou a carioca.

Mexicana já estava no radar

O confronto contra 'Loopy' não era o plano original da companhia, mas acabou se tornando uma 'obra do destino' para Polastri. Anteriormente escalada para enfrentar Yasmin Jauregui no card com sede no México, a brasileira projetava desafiar justamente Godinez em caso de vitória. Entretanto, seu desejo foi antecipado com uma troca de oponentes às vésperas do show. Feliz com o alinhamento perfeito, a striker da equipe 'CWB Fighter' também citou seu histórico com Lupita como um trunfo para as negociações.

"Se eu contar, você não acredita. Porque a gente pegou a luta com a Jauregui, uma luta ok, tranquila, normal. E eu falei com o Douglas: 'Douglas, depois que eu ganhar da Jauregui, eu vou pedir a Loopy'. Porque já era para a gente ter lutado na primeira vez que eu fui para o Contender, só que ela foi contratada direto, aí a luta não aconteceu. E ela é uma top 11, e eu quero entrar no ranking. Aí pensei: 'Vou usar essa parada da gente já ter casado uma luta antes para conseguir essa luta depois da Jauregui'. Uma semana depois o Alex me manda mensagem e diz: 'Olha, a Jauregui está fora e querem colocar a Lupita, o que você acha?'. Na hora já falei: 'Obrigada, meu pai (risos)'. Era tudo que eu queria", celebrou Julia.

Aos 27 anos, Polastri detém um cartel no MMA extenso, apesar da juventude. Profissional desde 2017, a brasileira soma 13 vitórias e quatro derrotas até o momento. Revelada pelo 'Contender Series', programa em que participou nas temporadas 2021 e 2023, Julia perdeu sua estreia no UFC. Na rodada seguinte, porém, a striker deu a volta por cima e conquistou seu primeiro resultado positivo na liga presidida por Dana White.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok