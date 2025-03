Neymar diz que santistas podem ser otimistas com permanência: 'Minha casa'

Camisa 10 do Santos, Neymar afirmou que os torcedores do Peixe podem ficar otimistas com sua permanência no Brasil.

O que aconteceu

Neymar definiu que o nível, de 0 a 10, para a torcida ficar otimista com sua permanência é a melhor possível. O meio-campista admitiu empolgação pelo restante da temporada e exaltou a equipe alvinegra praiana.

Dez (nível de otimismo dos torcedores). O Santos é a minha casa. Estou muito contente hoje no Santos. Estou feliz demais. É óbvio que a gente sonhava com o título paulista, mas infelizmente não veio. Foi no detalhe, foram detalhes que a gente não conseguiu melhorar, mas teve de lição para gente começar o brasileiro muito bem. Então, estou muito contente, muito feliz, empolgado. Temos um grande leque, temos jogadores de muita qualidade e a gente espera estar lá no topo. Neymar, à TNT Sports

O camisa 10 do Santos lamentou ainda a perda da data Fifa pela seleção brasileira. Neymar revelou que sua condição física está melhorando, e decisão de ficar de fora dos jogos pelo Brasil foi em conjunto com médicos.