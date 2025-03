Moreno e Erceg batem o peso e confirmam luta principal do UFC México

Realizada nesta sexta-feira (28), a pesagem oficial do UFC México transcorreu de forma tranquila e relativamente rápida, com todos os 13 combates sendo confirmados. Protagonistas da luta principal do show, os pesos-moscas (57 kg) Brandon Moreno e Steve Erceg passaram sem sustos pela balança e estão aptos a liderar o card deste sábado (29).

Dono da casa, o mexicano Brandon Moreno foi o primeiro lutador a se apresentar no palco da pesagem do UFC México. O ex-campeão dos moscas, que tem como meta se aproximar de um novo 'title shot', subiu na balança com 56,7 kg - mesma marca registrada por seu adversário, o australiano Steve Erceg, que tenta se recuperar após perder suas duas últimas lutas, uma delas para o brasileiro Alexandre Pantoja, em disputa pelo cinturão até 57 kg do Ultimate.

Esquadrão Brasileiro

Assim como os protagonistas do 'main event', os quatro lutadores do 'Esquadrão Brasileiro' escalados para o UFC México também cumpriram com suas obrigações e confirmaram seus respectivos confrontos. Único atleta tupiniquim no card principal, o peso-galo (61 kg) Saimon Oliveira cravou a mesma marca que seu oponente, David Martinez, com 61,2 kg.

Pelo card preliminar, Melquizael Costa, o 'Melk', marcou 65,7 kg na balança, enquanto seu rival neste sábado, Christian Rodriguez, registrou 66,2 kg. Já Julia Polastri e Gabriel Miranda, o 'Fly', cravaram o mesmo peso de seus adversários, com 52,6 kg e 65,7 kg, respectivamente.

Confira os resultados da pesagem do UFC México

Brandon Moreno (56,7 kg) vs Steve Erceg (56,7 kg)

Manuel Torres (70,7 kg) vs Drew Dober (70,3 kg)

Kelvin Gastelum (84,3 kg) vs Joe Pyfer (83,9 kg)

Raul Rosas Jr (61,2 kg) vs Vince Morales (61,6 kg)

David Martinez (61,2 kg) vs Saimon Oliveira (61,2 kg)

Ronaldo Rodriguez (57,6 kg)* vs Kevin Borjas (56,7 kg)

Edgar Chairez (57,1 kg) vs CJ Vergara (57,1 kg)

José Medina (84,3 kg) vs Ateba Gautier (84,3 kg)

Christian Rodriguez (66,2 kg) vs Melk Costa (65,7 kg)

Lupita Godinez (52,6 kg) vs Julia Polastri (52,6 kg)

Rafa Garcia (70,3 kg) vs Vinc Pichel (70,7 kg)

Jamall Emmers (65,7 kg) vs Gabriel Fly (65,7 kg)

MarQuel Mederos (70,7 kg) vs Austin Hubbard (70,7 kg)

*Ronaldo Rodriguez excedeu em 1 libra (450 gramas) o limite do peso-mosca

