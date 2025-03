Morato celebra boa fase e projeta confronto do "brasileiro" Nottingham Forest na Copa da Inglaterra

Neste sábado, às 14h15 (de Brasília), o Notthingham Forest visitará o Brighton pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, no Amex Stadium, em Brighton e Hove. Morato, ex-São Paulo e atualmente no bicampeão europeu, celebrou a boa fase da equipe e projetou o confronto, apontando "confiança" para avançar às semifinais.

Além de Morato, o Nottingham Forest conta com um elenco recheado de brasileiros, com Carlos Miguel e Murillo (ex-Corinthians) e Danilo (ex-Palmeiras). Na terceira posição do Campeonato Inglês, a equipe de Nuno Espírito Santo é uma das sensações da atual temporada e busca chegar às semifinais da Copa da Inglaterra.

O duelo na Copa da Inglaterra marca o reencontro entre as equipes, que se enfrentaram em fevereiro pelo Campeonato Inglês, onde o Nottingham Forest goleou o Brighton por 7 a 0. Morato falou sobre o clima de "revanche" na partida: "É claro que estamos entalados na garganta deles, que vão querer dar uma satisfação aos seus torcedores em casa após aquela goleada".

"Contudo, temos uma equipe experiente e entrosada, e confio que faremos outro grande jogo para avançar às semifinais", completou.

Após surgir no São Paulo em 2018, Morato foi vendido ao Benfica em 2019. O zagueiro brasileiro se destacou em Portugal e foi ao Nottingham Forest por 17 milhões de euros (cerca de R$ 106 milhões, na época).

Morato celebrou a atual fase do Nottingham Forest e aponta a grandeza da equipe. "Sabemos o quanto significa para o clube voltar a estar entre os quatro melhores do país. E temos a oportunidade de fazer isso tanto na liga quanto na Copa da Inglaterra. Tem toda uma geração de torcedores que nunca havia visto o Forest competir por títulos. Tem sido muito especial fazer parte do elenco que ajuda a devolver esse orgulho a eles", concluiu.