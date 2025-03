Modelo e ex-colega de escola: quem é a namorada do tenista João Fonseca

Eliminado do Miami Open, João Fonseca aproveitará a semana de férias para passar um tempo com a família e a namorada, citada por ele após perder o jogo para Alex de Minaur na segunda-feira.

O que aconteceu

Estou de férias agora, tenho uma semana. Vou voltar para o Rio e descansar um pouco, junto com a família e a namorada. Depois volto a treinar no saibro, duas semanas no Rio, e começo a minha temporada em Madri, provavelmente. Ainda estamos vendo como vai começar, mas possivelmente Madri .

João Fonseca, em entrevista à ESPN

A namorada em questão é Manu Noronha, de 20 anos. Ela é carioca, assim como ele, e cursa Marketing na Fundação Getúlio Vargas, além de trabalhar como modelo, segundo informações divulgadas pelo jornal "O Globo".

João Fonseca e Manu estudaram no mesmo colégio: a Escola Americana do Rio de Janeiro. Trata-se de uma das mais caras do Brasil, segundo levantamento anual da Forbes para 2025, ocupando o oitavo lugar do ranking. Tem sedes na Gávea, na Zona Sul, e na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

O casal adota a discrição até mesmo nas redes sociais. Eles não têm fotos juntos, mas, ainda assim, é possível ver alguns comentários de João Fonseca nas postagens de Manu, com mensagens do tipo "muito gata!" e "lindaa!". O último deles é de uma publicação de julho de 2024, o que indica que eles têm um 'affair' há pelo menos nove meses.

Manu Noronha faz parte da 40 Graus Models, uma agência de modelos com sede no Rio de Janeiro. Ela, inclusive, aparece em uma das fotos publicadas pela agência no Instagram.

Quando João Fonseca volta às quadras?

João Fonseca só voltará a jogar uma partida oficial daqui a um mês. Eliminado na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, o tenista brasileiro fará um período de treinos e só deve voltar às competições no fim de abril, para a disputa do Masters 1000 de Madri, na Espanha.

Seguindo este planejamento, Fonseca não disputará o Masters 1000 de Monte Carlo —com início em 6 de abril. Ele também não joga o ATP 500 de Barcelona (a partir do dia 14) — por ser o 60º do ranking por enquanto, precisaria de convite ou disputar o qualificatório.

O brasileiro terá aproximadamente um mês de preparação até o reencontro com a quadra de Madri. A competição acontece entre 23 de abril e 4 de maio. O fenômeno brasileiro se despediu do torneio de Miami na última segunda-feira, dia 24.

Esta é a primeira pausa de Fonseca na temporada 2025. Ele disputou sete torneios entre dezembro de 2024 e março deste ano. Foi campeão do Challenger de Camberra, de Phoenix e do ATP 250 de Buenos Aires.