Milly: Jesus propõe jogo mais parecido com cultura brasileira do que Abel

Entre Jorge Jesus e Abel Ferreira, dois dos nomes apontados como possíveis sucessores de Dorival Junior na seleção brasileira, o primeiro tem um estilo de jogo mais parecido com o da cultura do nosso país, opinou Milly Lacombe, no UOL News.

A colunista destacou que, antes de escolher um treinador, a CBF deveria definir como ela quer que a seleção jogue.

Vamos deixar só os dois portugueses, Jorge Jesus e Abel, como opções. São estilos muito diferentes. Eu acho que a CBF deveria pensar como ela quer que a seleção jogue, como ela quer que a seleção exista em campo. E, aí, escolher um treinador.

As duas ideias são relativamente boas, mas o Jorge Jesus tem um estilo de jogo muito parecido com o que somos culturalmente. O que ele fez com o Flamengo, se ele conseguir repetir na seleção, pode ser muito inovador.

Milly Lacombe

Testes e falta de reação: Mattos explica o que levou CBF a demitir Dorival

A falta de um time base na seleção brasileira, com muitos jogadores sendo testados, e a demora em reagir diante da Argentina nas Eliminatórias foram determinantes para a demissão de Dorival Junior, disse Rodrigo Mattos

Primeiro, tinha um desgaste desde a Copa América. Tinha-se a percepção de que o início do Dorival foi bom, nos amistosos. [Depois], já tinha um resultado ruim e as convocações não pareciam montar uma base, o que se consolidou nas Eliminatórias: muito teste e não tinha base de um time.

Rodrigo Mattos

