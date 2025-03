Mensik bate Fritz e enfrentará Djokovic na final do Miami Open

O tcheco Jakub Mensik, número 54 do ranking da ATP, bateu o americano Taylor Fritz (4º) por 2 sets a 1, com parciais de 7/6, 4/6 e 7/6, nesta sexta-feira, pelas semifinais do Miami Open, no Hard Rock Stadium.

Com o resultado, Mensik avançou às finais do torneio. O tcheco enfrentará o sérvio Novak Djokovic, número 5 do mundo. O jogo acontece neste domingo, ainda sem horário definido.

Mensik busca seu primeiro título na carreira, enquanto Djokovic vai atrás de sua 100° conquista. O sérvio já ganhou seis Abertos de Miami e, caso vença o tcheco, se tornará o maior campeão do torneio.

O jogo

O primeiro set foi equilibrado, com ambos tenistas mantendo seus serviços de saque. Com o 6/6 no placar, Mensik foi superior no tiebreak e conseguiu vencer por 7 a 4.

A experiência de Fritz foi decisiva no segundo set. O americano começou quebrando o serviço e soube jogar com a vantagem, fechando o placar em 6/4.

O set decisivo manteve o equilíbrio visto na partida. Ambos tenistas mantiveram seus serviços e chegaram ao tiebreak em games parelhos.

No tiebreak, o Mensik saiu melhor, quebrando o segundo serviço de Fritz e saiu na frente por 3 a 1. O tcheco soube aproveitar a vantagem e fechou o jogo em 7 a 4.