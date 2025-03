Memphis desequilibra, provoca e justifica bônus milionário no Corinthians

Memphis Depay teve papel fundamental na campanha campeã do Corinthians do Campeonato Paulista. Entre altos e baixos desde o início da temporada, o atacante engatou ótima sequência como titular no Estadual, liderou as participações em gols e justificou o alto investimento do Timão seis meses após chegar ao elenco.

O holandês foi peça importante também na final. Com um a menos em campo, o Corinthians contou com o camisa 10, que segurou a bola no ataque, provocou e irritou os rivais. Após o jogo, ele dedicou o título à torcida e citou o jejum de seis anos que o clube vivia sem títulos.

Nós merecemos conquistar esse título. Trabalhamos pesado para isso. Todo mundo, o time, os jogadores que jogaram mais, os que jogaram menos. Nós devemos ficar orgulhosos do que fizemos e esse é um título para os torcedores. Eles esperaram um longo tempo e eu estou feliz por eles. Memphis, à Record

Contrato milionário, camisa 10 e cobrança

Memphis esteve sob os holofotes desde sua chegada ao Corinthians. O atacante foi contratado sem custos aos cofres alvinegros, em setembro do ano passado, mas seu salário milionário criou grande expectativa por desempenho.

Após fechar 2024 com números surpreendentes, 7 gols marcados em 11 rodadas do Brasileirão, os torcedores esperavam um 2025 ainda mais potente do craque.

Porém, o jogador iniciou a temporada com menos protagonismo e sem emplacar na Libertadores. O Alvinegro paulista foi eliminado da competição ainda na fase preliminar, com pouco brilho.

Além disso, a polêmica em torno das regalias e bônus previstos em cláusulas controversas geraram uma cobrança adicional ao holandês. O acordo entre Timão e Depay foi firmado através de cinco contratos (direitos de imagem, premiações, luvas, trabalho e um aditivo). O valor total do acordo pode chegar a R$ 120 milhões, contando com os aditivos.

O desgaste com Rodrigo Garro, que ficou incomodado por "perder" 10 para Memphis, foi outro ponto a ser superado recentemente. O meia argentino vestiu a principal numeração do time durante quase toda a temporada passada e foi eleito craque do Brasileirão com ela. Porém, foi obrigado a cedê-la a Depay por outra cláusula contratual.

Até mesmo as participações de Memphis em clipes musicais, programas de TV — e sua festa de aniversário, em fevereiro — criaram burburinho e reclamações da torcida.

Memphis e Garro comemoram gol marcado pelo Corinthians contra o Santos no Paulistão Imagem: LUIS MOURA/ESTADÃO CONTEÚDO

Maratona mais intensa da carreira

Em mais de uma oportunidade, a comissão técnica do Timão precisou sair em defesa do atacante, destacando que a intensidade do calendário brasileiro interferiu em sua regularidade nas duas competições, Paulista e Libertadores.

O atacante do Timão já atuou em 17 partidas nesta temporada, contando clube e seleção holandesa. A estreia na temporada foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Velo Clube, no dia 19 de janeiro, pela fase de grupos do estadual. O último compromisso foi a eliminação para a Espanha, com direito a prorrogação e pênaltis, nas quartas de final da Liga das Nações, no domingo.

Em 66 dias de atividade, o jogador chegou a um jogo a cada 3,8 dias — ou quatro dias arredondando para cima. A média é inédita em toda a carreira de Memphis, que sempre esteve acostumado com uma partida por semana.

Ele vem sofrendo críticas e coisas que não merece, porque o torcedor do Corinthians tem que saber que ele está fazendo um esforço sobre-humano para jogar. É o primeiro ano dele na América do Sul, em Copa Libertadores, em viagens de oito horas, que ele não está acostumado. Ele está acostumado a fazer uma pré-temporada de um mês, jogar Champions em três horas. O cara está fazendo com muita humildade e coragem. É muito importante para nós. Foi importante este triunfo para ele, porque ele é muito importante tanto dentro quanto fora do campo, porque tem humildade.

Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians, em coletiva após eliminação da Libertadores

Memphis Depay tem média de um jogo a cada quase quatro dias pelo Corinthians em 2025 Imagem: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Números de gala e bônus justificado

Memphis é o atleta do Corinthians com mais participações em gols neste ano, 20 no total. Inclusive, o número acionou outro gatilho do contrato, liberando uma luva de R$ 1.575.201,00.

Agora, com os principais números do holandês concentrados no Paulistão, o jogador 'justifica' o bônus que receberá pela taça: R$ 4.725.603,00. A bonificação diz respeito apenas ao contrato e não tem relação com o famoso "bicho", que é pago pelos times aos atletas como reconhecimento por conquistas.

O jogador também lidera o ranking de assistências do clube paulista e está entre os principais garçons do futebol brasileiro em 2025. Ele ocupa o topo da lista com 7 passes para gol, empatado com Raphael Veiga, do Palmeiras.