Memphis vai ganhar 94,5% do prêmio do Corinthians no Paulistão; veja valor

Do UOL, em São Paulo

Quase todo o prêmio que será pago pela FPF (Federação Paulista de Futebol) ao Corinthians pelo título do Paulistão será destinado a Memphis Depay.

Prêmio holandês

O Corinthians receberá R$ 5 milhões pelo título do Campeonato Paulista. Deste montante, R$ 4.725.603,00 irão para o holandês por bônus de campeão, independentemente do título, previsto no contrato dele.

O valor repassado a Memphis significa 94,5% do que o Corinthians receberá como premiação. A bonificação diz respeito apenas ao contrato do jogador e não tem relação com o famoso "bicho", que é pago pelos times aos atletas como reconhecimento por conquistas.

O repasse é mais um feito como premiação a Memphis desde a chegada. O holandês já embolsou, além dos salários, R$ 1.575.201,00. O valor foi pago pelas metas alcançadas pelo camisa 10, que tem 20 participações em gols desde que desembarcou no Corinthians.

Memphis 'justifica' bônus

O impacto causado pelo holandês ajudou a mudar o rumo do Corinthians nos últimos meses. Na chegada do atleta, em setembro de 2024, o clube ocupava a zona de rebaixamento do Brasileirão. Foi após o anúncio que a chave virou: o time cresceu de produção, conseguiu vaga na Pré-Libertadores e conquistou o Paulistão.

Uma taça ficou perto, mas não veio. Memphis e o Corinthians caíram na semifinal da Sul-Americana do ano passado, para o Racing. O clube também chegou à mesma fase da Copa do Brasil, mas não contou com o holandês porque ele não foi inscrito a tempo.

Memphis não escapou de críticas em 2025. Ao longo do começo deste ano, a vida extracampo do jogador virou motivo de reclamações dos torcedores. Ele compareceu a eventos — um deles com Neymar — e promoveu uma festa de aniversário de luxo em São Paulo. A forma física e os primeiros jogos abaixo aumentaram o tom das cobranças.

Memphis Depay respondeu em campo e foi bem na reta final do Paulistão. Além de uma assistência na vitória sobre o Santos, na semifinal, o holandês deu o passe para o gol de Yuri Alberto no primeiro jogo da final contra o Palmeiras. O Timão venceu o Dérbi por 1 a 0.

O camisa 10 também foi fundamental no segundo jogo da decisão. Quando o Corinthians já jogava com um a menos, ele ajudou a segurar bola no campo de ataque e provocou os adversários, subindo em cima da bola — a provocação gerou confusão generalizada. O empate por 0 a 0 bastou para o título.