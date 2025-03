Memphis está feliz no Corinthians e quer renovar contrato com o clube

Com um ótimo ambiente no Corinthians, Memphis já admitiu a alguns companheiros de clube que deseja renovar o contrato, informaram Livia Camillo e Samir Carvalho, na Live do Clube.

O contrato de Memphis com o Corinthians vai até o fim de 2025, e o clube busca adiantar as conversas por uma extensão.

O atacante holandês estreou em setembro de 2024 e ajudou o time a conquistar uma vaga na Libertadores, via Campeonato Brasileiro, e a levantar o título paulista.

Livia: Memphis está feliz no Corinthians

A setorista do UOL explicou que as conversas sobre a extensão do contrato de Memphis já acontecem há algum tempo no Corinthians. Livia complementou que o atacante tem interesse em seguir no clube, onde está feliz.

É interesse do Memphis [a renovação]. Ele está disposto a continuar. [...] Já vem sendo falado nos bastidores [sobre a extensão], e não é de agora. [...] Ele está feliz aqui.

Livia Camillo

Samir: Atacante já admitiu desejo de continuar

O colunista revelou que Memphis já admitiu para companheiros de time e funcionários do Corinthians que deseja seguir no clube. Samir também apurou que o bom ambiente encontrado pelo atacante é um grande diferencial.

Conversei com uma pessoa [do Corinthians] e [...] essa pessoa me disse que o Memphis já conversou com alguns atletas e funcionários de que tem desejo de permanecer no clube e de estender o contrato. Ele já confessou esse desejo, mas vai depender muito dos valores, que vão ser discutidos.

Samir Carvalho

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.