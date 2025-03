Melk Costa destaca chance de ampliar frequência de lutas no UFC: "De mês em mês"

Depois de muito pedir, Melquizael Costa finalmente conseguiu ter uma sequência de lutas no Ultimate com intervalo curto de tempo entre elas. Neste sábado (29), pouco mais de um mês depois de sua última apresentação, 'Melk' voltará ao octógono mais famoso do mundo para encarar Christian Rodriguez, no card do UFC México. E no que depender do peso-pena (66 kg) brasileiro, sua frequência de compromissos na organização tende a seguir este caminho.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Melk Costa destacou a oportunidade de ampliar sua frequência de lutas no UFC e minimizou os possíveis percalços pelo pouco tempo de preparação. Otimista, o atleta da equipe 'Chute Boxe João Emílio' acredita, inclusive, que pode manter o ritmo de competir uma vez por mês, desde que não sofra lesões.

"Dá para lutar de mês em mês. Sobre o corte de peso, sim. (Vai) depender só em como vai (ser) a luta. Mas sobre a questão do corte de peso, eu consigo lutar de mês em mês. Eu fiz uma reeducação alimentar, melhorei muito. Em comparação, uma perda de peso que eu fazia em três meses, eu baixava muito peso, agora eu estou bem mais baixo no peso (em off). Eu estou bem saudável em comparação as outras vezes", afirmou Melk.

Alerta ao 'adversário perfeito'

Adepto de desafios, o paraense enxerga em Christian Rodriguez o oponente perfeito para tentar conquistar sua terceira vitória consecutiva na liga. Isso porque, além de provavelmente contar com o apoio da torcida local por ter ascendência mexicana, 'CeeRod' representa um adversário de alto nível e que, há algum tempo, busca um rival com as características de Melk - desejo que motivou um alerta do atleta tupiniquim.

"O que faz dele o adversário perfeito é porque ele é descendente de mexicano e ele mesmo pediu na última luta: 'Joguem para mim um striker, estou cansado de bater nesses grapplers'. Cuidado com o que deseja. Vamos se quebrar no murro. Mas eu tenho certeza que ele vai querer fazer chão comigo - todo mundo quer fazer. Então, se quiser testar meu jiu-jitsu, a gente vai testar (risos)", alertou o brasileiro, que, apesar de preferir a trocação, é oriundo do jiu-jitsu.

Aos 28 anos, Melquizael Costa soma 22 vitórias - 15 delas pela via rápida - e sete derrotas na carreira até o momento. Pelo UFC, onde estreou em janeiro de 2023, Melk conquistou três triunfos nos cinco compromissos disputados no octógono mais famoso do mndo - o último deles há um mês, quando finalizou Andre Fili no UFC Seattle.

