Lucas vê São Paulo abaixo do ideal no Paulista e ignora 'sombra' de Dorival

O meia-atacante Lucas Moura, um dos destaques do São Paulo no Campeonato Paulista, avaliou que a equipe teve um desempenho apenas 'médio', em entrevista ao UOL antes da entrega do Prêmio Melhores do Paulistão 2025.

Para o jogador, o principal erro do time tricolor foi perder muitos pontos na primeira fase, o que forçou a equipe a jogar fora de casa na semifinal, diante do Palmeiras.

Nosso desempenho foi médio, poderia ter sido melhor. Fica a lição de que a gente não pode deixar pontos para trás, como deixamos. Poderíamos ter decidido contra o Palmeiras em casa e, classificando, eventualmente decidir em casa. É muito importante não deixar pontos para trás.

Lucas Moura

Dorival de volta?

Lucas não quis nem comentar o assunto Dorival Júnior. O técnico foi demitido hoje da seleção brasileira e tem sido apontado como uma sombra ao trabalho do técnico do tricolor, Luis Zubeldía. Dorival foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo em 2023.

O Zubeldía é nosso treinador hoje e ele tem o nosso total apoio. É uma grande pessoa, um grande treinador. Nosso foco não está em especulações que saem na mídia.

Nosso foco é totalmente na estreia do Brasileiro e na Libertadores. Nosso treinador é o Zubeldía e ele tem o nosso respaldo. O trabalho vem sendo feito. Essas especulações, a gente não comenta.

Lucas Moura

O Canal UOL transmitiu ao vivo o Prêmio Melhores do Paulistão 2025, que celebra os destaques do Campeonato Paulista deste ano. A transmissão é comandada pela apresentadora Luiza Oliveira, com comentários de Milly Lacombe e Renato Maurício Prado.

Assista à premiação do Paulistão: