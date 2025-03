Lucas não dá prazo para retorno e diz que não joga estreia da Libertadores pelo São Paulo

O São Paulo tem um desfalque de peso para as estreias do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. O meia Lucas Moura revelou, em premiação do Campeonato Paulista, nesta sexta-feira, que não estará à disposição de Luis Zubeldía para os dois próximos compromissos do São Paulo.

"Também gostaria de ter essa resposta (quando volta a jogar). Mas, infelizmente, já posso adiantar que não vou jogar as estreias do Brasileiro e da Libertadores, tem mais uns dias aí para poder recuperar", disse o meia, ao ser selecionado como um dos meio-campistas do time ideal da seleção do Paulistão.

Lucas Moura trata de dores no joelho desde a eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista. O problema foi causado após pancada sofrida na semifinal do Paulistão, no Allianz Parque. Desde então, o jogador segue sob cuidados do Departamento Médico do São Paulo.

Sem Lucas, o São Paulo deve ir a campo com: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco (Sabino) e Enzo Díaz; Luiz Gustavo e Alisson; Oscar, Luciano e Ferreira; Calleri.

O São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, contra o Sport. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Morumbis. Depois disso, o Tricolor viaja até a Argentina para enfrentar o Talleres, pela primeira rodada do Grupo D da Libertadores. O jogo acontece na quarta-feira, às 21h30.