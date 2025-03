Liam Lawson lamenta substituição na equipe Red Bull: 'É difícil, mas sou grato por tudo'

Perder o lugar no cockpit da equipe Red Bull com somente duas corridas na atual temporada da Fórmula 1 deixou o neozelandês Liam Lawson bastante triste. O piloto havia recebido respaldo do chefe da escuderia, Christian Horner, mas acabou notificado que Yuki Tsunoda o substituirá já no GP do Japão, em Suzuka, na próxima semana.

Disposta a recuperar o título do Mundial de Construtores, a Red Bull admitiu que precisava pontuar com seus dois pilotos. O tetracampeão Max Verstappen cumpriu seu papel, mas o novato Lawson, de 23 anos, acabou eliminado no Q1 do GP da Austrália e sofreu um acidente na corrida de abertura da temporada. Na China, foi o último classificado para a corrida Sprint e terminou a prova no dia seguinte no 16º posto.

Então promovido da escuderia parceira da Red Bull, a Racing Bulls, Lawson vai trocar do cockpit com o japonês, que correrá em casa pela atual campeã do Mundial de pilotos. O neozelandês usou as redes sociais para lamentar o episódio.

"Ser um piloto (da Red Bull Racing) é meu sonho desde criança, é para isso que trabalhei durante toda a minha vida", escreveu Lawson nas redes sociais, lamentando a troca por Tsunoda. "É difícil, mas sou grato por tudo que me trouxe até aqui. A cada um de vocês que ficou ao meu lado, obrigado por todo o apoio, isso significa o mundo."

Agora será Tsunoda quem terá a obrigação de substituir o mexicano Sergio Perez. Já Lawson agradece por voltar à Racing Bulls como piloto. "Obrigado (Racing Bulls) pela recepção calorosa, estou animado e pronto para trabalhar em um dos meus lugares favoritos (o GP do Japão)."

Antes da promoção à Red Bull, Lawson disputou 11 corridas com a Racing Bulls, antes denominada por RB e AlphaTauri. Novamente na equipe, formará dupla com outro novato, o franco argelino Isack Hadjar, de 20 anos.