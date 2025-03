Leila diz que ainda não conversou com Abel sobre renovação, mas não teme perdê-lo para a Seleção

O Palmeiras acabou o Campeonato Paulista como vice-campeão diante do Corinthians na última quinta-feira. Essa foi a quarta final de Estadual da equipe sob comando de Abel Ferreira, que tem três títulos e dois vices. A presidente Leila Pereira reforçou a confiança no trabalhador e disse não temer perdê-lo para a Seleção Brasileira, que demitiu Dorival Júnior, nesta sexta-feira.

"A presidente do Palmeiras não teme absolutamente nada. Não falo sobre hipóteses. O Ednaldo nunca me procurou para falar sobre esse assunto. Não posso ficar elucubrando. Quando tiver algo nesse sentido, volto a falar. Mas, em nenhum momento o presidente Ednaldo me procurou para perguntar sobre o Abel. Ele continua conosco, tem contrato até o final do ano e vamos em frente", disse antes da premiação do Campeonato Paulista, que elegeu os melhores do torneio.

Desde sua reeleição, em novembro de 2024, Leila Pereira sempre deixou clara sua intenção de renovar com o técnico Abel Ferreira até o fim de seu mandato, que termina em 2027. Neste ano, porém, Abel chegou a dizer que 2025 seria seu último ano de Verdão. A mandatária espera conversar com o treinador sobre renovação apenas após o Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho, nos Estados Unidos.

"Tem contrato conosco até o final do ano. Não conversamos ainda sobre renovação, acho que não é o momento. Temos prioridades, Brasileiro, Libertadores e Mundial. Quando voltarmos do Mundial, a gente conversa. Mas meu desejo é que ele permaneça por muito mais tempo conosco", declarou.

Apesar do vice-campeonato, Leila Pereira exaltou o trabalho vencedor de Abel e de sua comissão, que estão à frente do Palmeiras desde o fim de 2020 e contam com 10 títulos conquistados. Ela garantiu a sequência do treinador para a temporada.

"A presidente do Palmeiras vê todo histórico dos profissionais que trabalham com ela. O Abel e a comissão técnica são pessoas extremamente vencedoras. Cobranças, claro que existem. Mas, as cobranças são feitas internamente. Não vou cobrar para a imprensa, para mostrar que a presidente está trabalhando. Os títulos que o Palmeiras disputam é porque tem muito trabalho. Vamos continuar trabalhando e acertando o que tem que ser acetado e seguir em frente. O Abel continua com a gente, da mesma forma, eu acreditando muito no trabalho dele", finalizou.

O Palmeiras volta a campo neste domingo para enfrentar o Botafogo, na estreia do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.