Jorge Masvidal reforça interesse em retorno ao UFC e projeta atalho até o cinturão

Jorge Masvidal, que sempre soube como chamar a atenção, não está disposto a ser apenas uma lembrança do passado no UFC. Após uma sequência difícil de quatro derrotas seguidas que o tiraram da organização, o veterano quer reescrever sua história. E, claro, ele já tem um plano em mente: dois combates e, se tudo der certo, a chance de brigar pelo cinturão.

A primeira parte do plano? Uma revanche contra o ex-campeão dos meio-médios (77 kg) do UFC, Leon Edwards. Para quem não lembra, os dois têm uma rivalidade de longa data, que começou em 2019, quando 'Gamebred' deu um soco certeiro em Edwards durante uma briga nos bastidores do UFC Londres. Essa rixa parece ainda estar fresca, e o desejo de Masvidal de resolver essa pendência está mais vivo do que nunca.

"Se o UFC quiser fazer isso acontecer, é assim que eles fazem. Me deem a luta contra o Leon e depois disso, me coloquem para lutar contra quem tiver aquele maldito cinturão, vamos nessa. Diga ao Dana que me dê o Leon e depois me dê uma luta pelo título. (Eu venceria o Leon) de todas as formas possíveis. Ele não consegue me pegar no wrestling por cinco rounds, então não preciso me preocupar com as quedas, e sei que em pé ele é frágil comparado a mim", disse o atleta ao 'Submission Radio'.

Campeão BMF

Em 2019, Masvidal ficou marcado por um dos momentos mais icônicos da história recente do UFC, ao derrotar Nate Diaz e se consagrar como o primeiro campeão BMF. Essa é uma conquista mais voltada ao ego dos lutadores. A sigla significa 'Baddest MotherF***', ou, traduzindo livremente para o português: o 'filho da p** mais durão' do UFC.

