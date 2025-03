Joia da base do Palmeiras, Figueiredo tem nova lesão no ligamento cruzado do joelho e passa por cirurgia

O Palmeiras divulgou que o meia Figueiredo, de apenas 19 anos, foi diagnosticado com uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e já passou por um procedimento cirúrgico, na manhã desta sexta-feira. O volante vai iniciar o processo de recuperação na próxima semana no Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do clube.

Figueiredo sofreu a lesão no último dia 13, durante a vitória do Palmeiras sobre o Belgrano, da Argentina, por 2 a 0, pela semifinal da Copa Libertadores sub-20. O jogador ainda desfalcou o Verdão na decisão da competição diante do Flamengo, que levantou a taça nos pênaltis.

O Palmeiras não divulgou um prazo para a recuperação do atleta, que deve ficar um grande período longe dos gramados.

Apesar da curta carreira, essa já é a terceira lesão ligamentar que o volante sofre. Em 2022, ainda quando defendia o sub-17, Figueiredo rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. Após longa recuperação, o jogador teve a mesma contusão no ano seguinte, só que desta vez no joelho esquerdo.

Segundo jogo, segunda vitória! ? As #CriasDaAcademia derrotaram o Internacional e seguem 100% no Brasileiro Sub-20! ? ? https://t.co/qEccgPnk2s ? Palmeiras 2×1 Internacional pic.twitter.com/FYaRcU2LRn ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 26, 2025

Ano passado, já recuperado, Figueiredo passou a participar dos treinos com a equipe principal e foi relacionado para um jogo pela primeira vez no dia 22 de setembro, no duelo contra o Vasco, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nesta temporada, o volante fez sua estreia no profissional no dia 6 de fevereiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, no clássico contra o Corinthians. Figueiredo começou no banco e entrou em campo aos 34 minutos do segundo tempo. A partida acabou 1 a 1.