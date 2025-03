Premonição e torcida pelo Palmeiras: o que o Corinthians falou após título

O Corinthians é campeão do Paulistão 2025, e o clima de festa tomou conta das falas dos jogadores e comissão técnica. Yuri Alberto lembrou a "premonição" após jogo contra o Grêmio em 2024, e Romero revelou que torceu para o Palmeiras ser o adversário alvinegro na final estadual.

O que eles falaram

Dei um abraço no Memphis, no Garro ali [no final do jogo]. Como eu comentei no ano passado, após o jogo do Grêmio, que a gente conquistaria grandes coisas aqui, e graças a Deus a gente pôde conquistar. Que seja o primeiro de muitos. Agora estou pensando no segundo [título]. Isso aqui foi só uma grande apresentação do que a gente tem durante o nosso grande ano. Yuri Alberto

Estou muito orgulhoso do time. Merecemos ganhar esse título, trabalhamos muito por ele. É um título aos torcedores. Estou muito feliz pelos torcedores, temos que dedicar esse título a eles, que não comemoravam há um tempo. Memphis Depay, à Record

É diferente ganhar do Palmeiras. Quando eles jogaram a semifinal com o São Paulo, eu torci para eles porque queria pegar o Palmeiras na final. A gente sabia que ia definir aqui em casa. Eu, pessoalmente, queria ser campeão na frente da nossa torcida, com eles aqui dentro. Ángel Romero

Hugo herói e Memphis 'da Fiel'

Para o goleiro, nada melhor pegar um pênalti na final, agora que é o título. Então, nem um dos meus melhores sonhos, dos melhores roteiros que eu poderia sonhar, eu sonhava com isso. Mas graças a Deus a gente foi feliz, eu e esse campeão. Hugo Souza

Felix Torres está devendo um mês de salário para o Hugo Souza. Carrillo, em postagem no Instagram

Felix Torres cometeu o pênalti em Vitor Roque no segundo tempo, e Hugo Souza pegou a cobrança de Raphael Veiga. O defensor foi expulso da partida minutos depois, por segundo cartão amarelo após falta fora da área. Um triunfo do Palmeiras por um gol de saldo levaria a disputa para as penalidades.

O Memphis que é europeu, não está acostumado com a loucura daqui, foi para a briga. Ele é bem Corinthians, bem Corinthians. No dia a dia, você vê que ele é mais um no bando de loucos. Ele se adaptou muito rápido. Ángel Romero

Garro no sacrifício