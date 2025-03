Hulk e Júnior Santos são liberados pelo departamento médico e reforçam o Atlético-MG no Brasileiro

O Atlético-MG anunciou, nesta sexta-feira, que Hulk e Júnior Santos foram liberados pelo departamento médico do clube e estão à disposição do técnico Cuca para a estreia no Brasileirão. O Galo encara o Grêmio neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.

Hulk estava se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida no dia 22 de fevereiro, pelo segundo jogo do Campeonato Mineiro, contra o Tombense, na Arena Jacaré. O atacante desfalcou o Galo na ida da final do Estadual e entrou nos minutos finais na segunda partida.

Além dele, Júnior Santos, reforço do Galo para 2025, sofreu um problema na panturrilha e não entra em campo desde o dia 12 de fevereiro, na vitória do Atlético-MG sobre o Itabirito, no Mineirão. Desde então, os dois jogadores vinham fazendo trabalhos à parte com a preparação física.

? DM Informa Os atacantes Hulk e Júnior Santos foram liberados pelo Departamento Médico e estão à disposição do técnico Cuca para a sequência da temporada! Bom retorno aos atletas! ????? pic.twitter.com/Fc4OMRJeca ? Atlético (@Atletico) March 28, 2025

Por outro lado, Brahian Palacios (músculo posterior da coxa esquerda), Caio Maia (joelho direito) e Cadu (joelho direito) seguem no departamento médico do clube e desfalcam o Galo para a estreia no Campeonato Brasileiro.

O atacante Deyverson foi liberado pelo Atlético-MG para acertar sua transferência para o Fortaleza e também não enfrenta o Grêmio neste sábado.

Confira a lista dos relacionados pelo Atlético-MG para a estreia no Brasileiro

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert



Laterais: Caio, Guilherme Arana, Natanael e Saravia



Zagueiros: Igor Rabello, Junior Alonso, Lyanco e Vitor Hugo



Meias: Alan Franco, Bernard, Fausto Vera, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Patrick e Rubens



Atacantes: Hulk, João Marcelo, Júnior Santos, Rony e Tomás Cuello.