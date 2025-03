Raphael Veiga bateu pênalti no 'canto de segurança' de Hugo Souza; entenda

Do UOL, em São Paulo

Raphael Veiga teve a principal chance do Palmeiras contra o Corinthians, mas mandou a bola no "canto de segurança" do goleiro Hugo Souza. O arqueiro alvinegro garantiu o 0 a 0 na Neo Química Arena e chegou à sétima penalidade defendida pelo time de Parque São Jorge.

O que aconteceu

Hugo Souza pegou quatro pênaltis cobrados no seu canto direito, local escolhido pelo meio-campista do Palmeiras. O levantamento considera tanto defesas em disputa de penalidades quanto em cobranças no tempo regulamentar.

Estêvão também bateu à direita de Hugo em jogo pela fase de grupos do Estadual, e o arqueiro levou a melhor. Na ocasião, Hugo Souza garantiu o empate por 1 a 1 no Allianz Parque, em clássico pela sétima rodada.

As duas outras defesas no canto direito foram na vitória nos pênaltis contra o Red Bull Bragantino, pela Copa Sul-Americana 2024. Hugo pegou as batidas de Gustavinho e Douglas Mendes, além da de Guilherme Lopes, batida na esquerda.

O goleiro alvinegro ainda "fechou" o canto esquerdo em três oportunidades e tem 35% de aproveitamento em pênaltis. Desde a chegada ao Corinthians, Hugo esteve envolvido em 20 cobranças de pênaltis — entre disputas e cobranças no tempo regulamentar — e pegou sete.

Hugo Souza ampliou seu recorde pessoal ao garantir o título estadual. Ele defendeu mais pênaltis pelo Corinthians do que a somatória de suas passagens por Flamengo e Chaves (POR). Pelos dois clubes, superou o batedor adversário em seis oportunidades.

Os pênaltis defendidos por Hugo Souza

Canto direito

Gustavo - Corinthians 1 (5) x (4) 2 Red Bull Bragantino - Copa Sul-Americana 2024 (disputa de penalidades)

Douglas Mendes - Corinthians 1 (5) x (4) 2 Red Bull Bragantino - Copa Sul-Americana 2024 (disputa de penalidades)

Estevão - Palmeiras 1 x 1 Corinthians - Campeonato Paulista 2025 (tempo normal)

Raphael Veiga - Corinthians 0 x 0 Palmeiras - Campeonato Paulista 2025 (tempo normal)

Canto esquerdo