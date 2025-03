Hugo Souza dedica título no Corinthians ao pai morto e diz: 'Nem em sonho'

O goleiro Hugo Souza dedicou o título do Paulistão com o Corinthians à família dele e ao pai, Jorge, que morreu em 2020 após infarto.

Só quero agradecer a Deus, minha família, minha mãe, que hoje teve a oportunidade de ver eu ter sido campeão. E esse título eu dedico também pro meu pai. Estaria muito feliz hoje, assim como eu tô também. Hugo Souza

O que aconteceu

O goleiro do Corinthians agarrou penalidade de Raphael Veiga aos 28 minutos da segunda etapa. Após Vitor Roque ser derrubado por Felix Torres na grande área, o meio-campista do Palmeiras bateu no canto direito, e Hugo caiu para salvar o Timão.

Bom, para o goleiro, nada melhor pegar um pênalti na final, agora que é o título. Então, nem um dos meus melhores sonhos, dos melhores roteiros que eu poderia sonhar, eu sonhava com isso. Mas graças a Deus a gente foi feliz, eu e esse campeão. Hugo Souza

Hugo não se intimidou ao chegar no Corinthians após saída de Cássio, ídolo do Timão. O goleiro ex-Flamengo já agarrou sete pênaltis com a camisa do clube paulista, considerando a penalidade desta final.

O goleiro ainda relembrou o "fico" de Rodrigo Garro e Yuri Alberto após receberem propostas de fora do país. O argentino foi cogitado pelo Zenit, da Rússia, enquanto Yuri foi observado por equipes do futebol inglês, da Itália e Espanha.

Na temporada passada o Yuri teve sei lá quantas propostas para poder ir embora e quis ficar para ser campeão com o Corinthians. O Garro teve uma proposta milionária e ele decidiu ficar para ser campeão com o Corinthians. O Memphis, com toda a carreira que tem, convenceu ele de ficar para ser campeão com o Corinthians. Então eu só queria fazer isso acontecer, fazer isso valer a pena. E hoje, graças a Deus, a gente tá comemorando, e estamos fazendo isso valer a pena a todo esforço daquilo que a gente abriu mão. Hugo Souza

Fabinho Soldado exaltou liderança de Hugo no Corinthians

O diretor esportivo do Corinthians falou sobre a oportunidade concedida ao goleiro. Fabinho ainda disse que atletas com histórias como o Hugo o fazem "ser apaixonado pelo futebol".