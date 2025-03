Hugo Souza amplia recorde de pênaltis defendidos pelo Corinthians: 'A gente mereceu o título'

Hugo Souza apareceu quando o Corinthians mais precisou dele, novamente, e defendeu o pênalti cobrado por Raphael Veiga, do Palmeiras, que teria empatado os 180 minutos da decisão do Campeonato Paulista de 2025. No fim, o jogo terminou em 0 a 0 e o clube alvinegro foi campeão por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, em mais uma grande atuação do goleiro, que chegou à incrível marca recorde de sete pênaltis defendidos em apenas nove meses.

Ele já tinha impedido um gol do rival da mesma maneira já no estadual deste ano, quando pegou uma cobrança de Estevão em jogo válido pela sétima rodada. Curiosamente, o Corinthians também teve um expulso naquela partida, assim como Félix Torres foi punido com o cartão vermelho na grande final.

O número representa um recorde pessoal para ele. Somente pelo Corinthians, ele defendeu mais pênaltis do que a somatória de todas suas passagens por Flamengo, onde foi revelado, e Chaves, de Portugal. Pelos dois clubes, superou o batedor adversário em seis oportunidades.

O desempenho não somente na decisão, como no Paulista como um todo, o coloca como candidato à próxima convocação da seleção brasileira. Alguns já pediam o jogador no último elenco verde e amarelo, que venceu a Colômbia e perdeu de goleada da Argentina, mas foram convocados Alisson, Ederson e Bento. O primeiro chegou a ser cortado, mas, novamente, não foi o arqueiro do Corinthians que foi chamado, e sim Weverton, do Palmeiras.

"Agradecer a Deus. Sou muito grato a tudo aquilo que tem acontecido na minha vida. Agradecer a todos que estão do meu lado, me ajudando a me empenhar, ser melhor todos os dias", celebrou o goleiro. "Sendo o melhor todo dia as coisas acontecem. Esse clube, esse time merece. Que volte a ser rotina e é isso que a gente vai buscar. Deus me abençoou em um pênalti, nem em melhores sonhos, poderia sonhar com isso, mas fomos felizes e saímos campeões", comemoru o herói do jogo.

"Tenho muito a agradecer a essa torcida também, que me apoiou, em abraçou. Eu sempre quis dar certo com essa camisa e espero que seja a primeiro caneco de muitos", seguiu, emocionado. "A gente sonhou muito por isso, lutou muito por isso. O Yuri (Alberto) teve não sei quantas propostas para ir embora e quis ficar para ser campeão. Garro tem proposta milionária que todos sabem e ficou no Corinthians. Memphis sempre quis ser campeão. Eu só queria fazer acontecer. E hoje valeu à pena."

O título de 2025 representa muita coisa para o time alvinegro: primeiro, o fim de um jejum que já durava seis anos sem a conquista do estadual; segundo, uma premiação de quase R$ 50 milhões, somando a cota de participação mais a premiação pelo título; e por último, a recuperação no começo de temporada após a precoce eliminação na Libertadores para o Barcelona, que anima a equipe para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

OS PÊNALTIS DEFENDIDOS POR HUGO SOUZA:

Cristaldo - Grêmio 0 (1) x (3) 0 Corinthians - Copa do Brasil 2024 (disputa de penalidades).

Gustavo - Corinthians 1 (5) x (4) 2 Red Bull Bragantino - Copa Sul-Americana 2024 (disputa de penalidades).

Douglas Mendes - Corinthians 1 (5) x (4) 2 Red Bull Bragantino - Copa Sul-

Americana 2024 (disputa de penalidades).

Guilherme Lopes - Corinthians 1 (5) x (4) 2 Red Bull Bragantino - Copa Sul-Americana 2024 (disputa de penalidades).

Pablo Dyego - Novorizontino 0 x 1 Corinthians - Campeonato Paulista 2025 (tempo normal).

Estevão - Palmeiras 1 x 1 Corinthians - Campeonato Paulista 2025 (tempo normal).

Raphael Veiga - Corinthians 0 x 0 Palmeiras - Campeonato Paulista 2025 (tempo normal).