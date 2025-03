Hugo jogou decisão lesionado, diz Samir: 'Mais no sacrifício do que Garro'

Herói na final do Campeonato Paulista, o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, jogou a decisão no sacrifício, informou Samir Carvalho, na Live do Clube.

O colunista disse que o goleiro corintiano entrou em campo com uma contratura na coxa e ressaltou que ele se esforçou para continuar em campo mesmo após uma pancada logo nos primeiros minutos.

O Hugo Souza jogou no sacrifício. Consegui essa informação hoje, falando com alguns atletas do Corinthians que falaram sobre o Garro. [...] Um atleta me disse que o Hugo jogou mais no sacrifício que o Garro. Ele tem uma contratura na coxa de alguns centímetros.

[...] E ele me disse que é uma lesão considerável e que o Hugo quis ir para o jogo e foi para o jogo - o que aumenta ainda mais o heroísmo do Hugo, que tomou pancada no início do jogo e pegou um pênalti.

Samir Carvalho

