Herói do título do Corinthians, Hugo Souza soma excelentes números contra o Palmeiras em 2025

O Corinthians segurou o empate sem gols contra o Palmeiras, nesta quinta-feira, e conquistou o título do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. Herói da decisão, o goleiro Hugo Souza conquistou ótimos números contra o Verdão em 2025.

Em três clássicos disputados na temporada, segundo dados do Sofascore, Hugo Souza sofreu apenas um gol, realizou 16 defesas, oito delas em finalizações de dentro da área, com 89% de bolas defendidas, além de pegar dois pênaltis.

Hugo Souza enfrentando o Palmeiras em 2025: ? 3 jogos

? 1 gol sofrido (!)

? 16 defesas (!)

? 8 defesas em finalizações na área (!)

? 89% bolas defendidas (!)

? 2 pênaltis defendidos (1 na final!)

? Nota Sofascore 8.27 Decisivo demais no derby! ?? pic.twitter.com/14usdHISyx ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) March 28, 2025

Na noite desta quinta-feira, aos 22 minutos do segundo tempo, Félix Torres cometeu pênalti em Vitor Roque. Raphael Veiga foi o responsável pela cobrança, mas parou na defesa de Hugo Souza. O empate garantiu o 31º título de Paulista para o Corinthians, que venceu o Palmeiras no jogo de ida por 1 a 0, no Allianz Parque.

Antes disso, ainda na fase de grupos, Hugo Souza também defendeu um pênalti diante do Palmeiras. Na ocasião, no Derby válido pela sétima rodada do Estadual, no Allianz Parque, o goleiro defendeu a penalidade batida por Estêvão, já nos acréscimos da segunda etapa, e garantiu o empate em 1 a 1.

Além disso, com a camisa do Corinthians, Hugo Souza está invicto em clássicos contra o Palmeiras, com duas vitórias e dois empates, em quatro jogos.

Campeão Paulista, o Timão volta a campo neste domingo, às 20 horas (de Brasília), quando visita o Bahia, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova.