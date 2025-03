Havaí vai virar Atlântida? Estudo mostra meca do surfe afundando no oceano

O Havaí, conhecido como a grande 'meca do surfe', pode estar com os dias contados — ao menos geologicamente falando. Um novo estudo da Universidade do Havaí, acessado pela publicação Surfer, revelou que partes das ilhas estão afundando no oceano muito mais rápido do que se imaginava.

Havaí está afundando?

A pesquisa liderada por Kyle Murray, do Climate Resilience Collaborative (CRC), apontou que, enquanto a taxa média de afundamento em Oahu é de 0,6 mm por ano (equivalente à espessura de uma folha de papel), algumas regiões da mesma ilha estão afundando até 40 vezes mais rápido, ultrapassando os 40 mm anuais. Isso significa que essas áreas podem sofrer com inundações frequentes muito antes do previsto.

Banzai Pipeline, Havaí Imagem: WSL

Vale lembrar que Oahu é uma das ilhas mais famosas para o surfe, principalmente a costa norte, onde se encontra Pipeline, uma das ondas mais lendárias do mundo.

Em locais que afundam rapidamente, os impactos da elevação do nível do mar serão sentidos muito antes do que se estimava, o que exige uma preparação mais imediata para enchentes Kyle Murray

E na prática?

Segundo Phil Thompson, diretor do UH Sea Level Center, algumas áreas, como a região industrial de Mapunapuna, podem ter 50% mais inundações até 2050, com o prazo de adaptação reduzido em até 50 anos. Ou seja, o que era uma preocupação de longo prazo se tornou um problema urgente.

Os pesquisadores destacam que os dados coletados são essenciais para que o governo local e os moradores tomem medidas para minimizar os impactos desse afundamento acelerado.

"Nosso estudo fornece informações críticas para o planejamento urbano e para a resiliência da infraestrutura no Havaí", explicou Chip Fletcher, coautor do estudo. "Esse trabalho serve diretamente à população do Havaí, garantindo que as estratégias de adaptação locais sejam baseadas na melhor ciência disponível. Assim, podemos proteger casas, negócios e áreas culturais."

Pode desaparecer?

Esse cenário não significa que as ilhas vão sumir do mapa nos próximos anos, mas os cientistas alertam que, sem ações preventivas, inundações frequentes e erosão podem afetar significativamente a vida no arquipélago.

Daqui a milhões de anos, será que o Havaí será apenas uma lenda como Atlântida? O tempo dirá.