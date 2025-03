Giro europeu: Bayer Leverkusen vence o Bochum e segue perseguição ao líder Bayern no Alemão

O Bayer Leverkusen venceu o Bochum por 3 a 1 nesta sexta-feira, pela 27ª rodada do Campeonato Alemão, na BayArena. García, Boniface e Adli balançaram as redes para os mandantes, enquanto Passlack marcou para os visitantes.

Com o resultado, o Leverkusen chegou aos 59 pontos, três atrás do líder Bayern, que ainda joga nesta rodada. Do outro lado, o Bochum segue na 16ª posição, com 20 pontos.

O Bayer Leverkusen volta a campo nesta terça-feira, contra o Arminia, pela semifinal da Copa da Alemanha. A bola rola às 15h45 (de Brasília), na Schuco Arena. O Bochum, por sua vez, enfrenta o Stuttgart, no Vonovia Ruhrstadion, às 10h30 do dia 5, em duelo válido pela próxima rodada do Alemão.

O jogo

A equipe da casa abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. García recebeu na intermediária do campo de ataque, entrou na área e chutou colocado no canto direito, sem chances para o goleiro.

Já aos 25, Passlack pegou rebote na entrada da área e mandou uma bomba de pé direito, empatando a partida.

O Leverkusen voltou a ficar a frente do placar aos 15 minutos da etapa complementar. Após cobrança de falta, Hincapié desviou para o gol e Boniface completou para o fundo das redes.

Ainda deu tempo do Leverkusen fazer o terceiro, aos 34. Adli aproveitou passe de Palacios e tocou na saída do goleiro.

Lyon perde do Strasbourg pelo Francês

Já pela 27ª rodada do Campeonato Francês, o Lyon perdeu do Strasbourg por 4 a 2, no Stade de la Meinau. O brasileiro Andrey Santos abriu o placar para os mandantes, enquanto Bakwa, Emegha e Amo-Ameyaw completaram a goleada. Do lado do Lyon, Tolisso e Mikautadze marcaram.

Desta maneira, o Strasbourg ultrapassou o Lyon na tabela. A equipe subiu para a quinta posição, com 46 pontos, um na frente do Lyon.

Benfica vence Gil Vicente e gruda no líder Sporting pelo Português

Nesta sexta-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Português, o Benfica visitou o Gil Vicente no Estádio Cidade de Barcelos e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Fredrik Aursnes, Andrea Belotti e Di María.

Com o resultado positivo, o time comandado por Bruno Lage chegou a 62 pontos e encostou no líder Sporting, que tem a mesma quantidade. Já o Gil Vicente seguiu em 14º, com os mesmos 23 conquistados.