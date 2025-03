Giro do NBB: Pato Basquete vence São Paulo e ganha fôlego na tabela

Nesta sexta-feira, no Ginásio do Morumbi, o Pato Basquete venceu o São Paulo por 69 a 65, em mais uma rodada do NBB. A equipe paranaense conseguiu se manter na zona dos playoffs e ultrapassou o time paulista na tabela.

O destaque da partida foi o ala-pivô Gabriel Novaes, do Pato Basquete. Ele foi o cestinha do embate, com 16 pontos. Além disso, ele contribuiu com nove rebotes, ficando próximo de um duplo-duplo.

Os visitantes fizeram a festa! ? Sextou no #NBBCAIXA com duas ótimas partidas e um bom desempenho dos visitantes, levando a vitória na bagagem de volta pra casa! ?

Como seu time encerrou a semana, torcedor? ? ? Rubens Chiri, Carlos Roosewelt/FBC#OBasqueteAconteceAqui pic.twitter.com/RN5EZfWdGs ? NBB CAIXA (@NBB) March 29, 2025

Com a vitória, o Pato Basquete alcançou a 13ª posição, com 40 pontos. Por sua vez, o São Paulo caiu para a 14ª colocação, com a mesma pontuação. Ambos os clubes estão na zona dos playoffs. Das 18 equipes do NBB, 16 avançam às oitavas de final.

Na próxima quinta-feira, o Pato Basquete recebe o Minas, às 19h30 (de Brasília). No mesmo dia, o São Paulo se prepara para enfrentar o Flamengo, fora de casa, às 21h.

Fortaleza x Franca

Em outro jogo nesta noite de sexta-feira no NBB, o Franca bateu o Fortaleza por 83 a 74, fora de casa, na Arena CFO. O destaque da partida foi o armador George de Paula, da equipe paulista. Ele foi o cestinha da partida, com 29 pontos. Além disso, contribuiu com nove rebotes e cinco assistências.

Com a vitória, o Franca chegou aos 47 pontos e alcançou a quarta colocação. A equipe tem 19 vitórias e nove derrotas e conta com um jogo a menos em relação aos concorrentes. Por sua vez, o Fortaleza fica na 17ª posição, com 37 pontos.

As duas equipes voltam às quadras na próxima segunda-feira, às 19h30. O Franca recebe o Caxias, enquanto o Fortaleza enfrenta o São José, fora de casa.