Gabriel Sara, ex-São Paulo, projeta sequência de clássicos decisivos para a temporada do Galatasaray

Vivendo sua primeira temporada pelo Galatasaray, da Turquia, o meia Gabriel Sara, ex-São Paulo, se prepara para uma semana importante, turbinada pela rivalidade que move o futebol do país e que pode definir os rumos do ano de sua equipe.

Líder do Campeonato Turco e presente nas quartas de final da Copa da Turquia, o Galatasaray enfrentará seus dois maiores arquirrivais em sequência, ambos fora de casa: o Besiktas, neste sábado, pela Süper Lig, e o Fenerbahçe, na quarta-feira (2), pela Copa.

Pelo Campeonato Turco, que o atual bicampeão Galatasaray lidera com 71 pontos - com nove de vantagem sobre o vice-líder Fenerbahçe, que tem um jogo a menos - o adversário nesta 28ª rodada será o 4º colocado Besiktas, que, com 44 pontos, não tem mais aspirações ao título.

No primeiro turno, Gabriel Sara brilhou e, com duas assistências, foi eleito o homem do jogo na vitória do Galatasaray por 2 a 1. Agora, o brasileiro tentará evitar que o rival, que aposta nos gols do italiano Ciro Immobile, atrapalhe os planos de sua equipe na reta final da competição.

"Esse é um jogo que nós sabemos que tem um peso maior do que apenas três pontos na tabela, por conta da rivalidade entre os clubes, que é gigante. O Besiktas com certeza não vai querer nos ver vencer na casa deles, mas estamos preparados para suportar essa pressão", projetou Gabriel Sara. "Se queremos ser campeões, temos de passar por desafios como esses, com casa cheia e dificuldades. Gosto dessa expectativa e estou motivado para fazer mais um grande jogo", disse o brasileiro, que, mesmo atuando como volante, soma sete assistências e dois gols em 36 jogos nesta temporada.

Em seguida, na quarta-feira da próxima semana, as atenções do Galatasaray se voltarão para outra competição: a Copa da Turquia. Pelas quartas de final, o Gala visitará seu maior rival, o Fenerbahçe, em jogo único. Treinado pelo português José Mourinho, o Fener conta com quatro brasileiros em seu elenco: Fred, Diego Carlos, Anderson Talisca e Rodrigo Becão.

Os dérbis, que normalmente já costumam ser apimentados, nesta temporada ganharam um condimento extra, com as constantes trocas de farpas entre as equipes e as reclamações, feitas em notas oficiais do Fenerbahçe e até nas redes sociais de Mourinho, sobre a arbitragem.

"Isso tudo faz parte da cultura futebolística daqui. As pessoas na Turquia vivem e respiram o futebol de uma forma realmente incrível, e os clubes também são assim", analisou Gabriel Sara. "É claro que as insinuações do Fenerbahçe são feitas para tentar influenciar a arbitragem de alguma forma nessa reta final de temporada, mas não acho que isso vá ter algum efeito. Vai ser um jogo decidido na bola e espero que a gente faça mais uma grande partida", concluiu o jogador de 25 anos, que já balançou as redes na casa do Fenerbahçe, na vitória do Galatasaray por 3 a 1, pelo primeiro turno do Campeonato Turco em setembro.