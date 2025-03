Gabriel Fly ressalta status de 'bombeiro' antes do UFC México

Gabriel 'Fly' Miranda se prepara para sua quarta aparição no UFC, desta vez no evento que acontece neste sábado (29), no México, para enfrentar Jamall Emmers. Porém, o lutador brasileiro entra no octógono com um histórico que pode pesar contra ele. Em cima da hora, 'Fly' recebeu a proposta para lutar e teve apenas três semanas e meia de preparação. A situação gera certa preocupação, já que esta é a última luta de seu contrato com o Ultimate.

O caso não é inédito em sua carreira, e o retrospecto em lutas com pouco tempo de camp não tem sido favorável. Em sua estreia, quando acabou derrotado por Benoit St. Denis, ele teve cerca de uma semana e meia de preparação. Em sua última luta, foram apenas duas semanas, o que resultou em um novo revés, desta vez para Morgan Charriere. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, o peso-pena (66 kg) afirmou que nunca diria não a uma oportunidade no UFC, mesmo sem o tempo ideal de treino.

"Foi com três semanas e meia que me falaram. Eu pensei: 'Ah, nunca disse não na minha vida e, de jeito nenhum, vai ser no UFC que eu vou dizer'. Então, vamos cair para dentro. Tenho três lutas no UFC e apenas uma foi com o camp completo, que foi na Austrália, e finalizei em menos de um minuto. Nas outras duas, uma peguei com menos de uma semana e meia, que foi minha estreia contra o Benoit St. Denis. A última foi com duas semanas e acabei tendo um revés, perdendo. Não estava bem naquele dia. Acabei tendo um problema de saúde, mas isso não importa. O que importa é o que foi apresentado na hora. Os caras não têm nada a ver com o que aconteceu comigo fora do cage. A galera só quer saber o que acontece lá em cima", enfatizou Fly.

Esquadrão Brasileiro no UFC México

Além de Gabriel 'Fly', que encara Jamall Emmers, o 'Esquadrão Brasileiro' estará representado por outros três lutadores. O peso-pena (66 kg) Melquizael Costa, o 'Melk', mede forças com Christian Rodriguez. O peso-galo (61 kg) Saimon Oliveira vai enfrentar David Martinez. Já a peso-palha (52 kg) Julia Polastri terá pela frente a mexicana Loopy Godinez.

