Meia da base usado por Abel passa por cirurgia após 3ª lesão no joelho

O meio-campista Figueiredo passou uma uma cirurgia no joelho direito na manhã de hoje devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior. O jogador se machucou durante a disputa da Libertadores Sub-20.

O que aconteceu

Esta é a terceira lesão grave do meia em pouco menos de três anos. Em setembro de 2022, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho direito durante o Brasileirão sub-20. Já em outubro de 2023, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e passou por cirurgia.

Ele se machucou na partida contra o Belgrado (ARG), pela semifinal da Libertadores sub-20. O Palmeiras foi o vice-campeão da competição após derrota nos pênaltis para o Flamengo.

Figueiredo estreou pelo profissional do Palmeiras nesta temporada. Ele integrou o elenco alviverde na disputa do Campeonato Paulista e foi utilizado pelo técnico Abel Ferreira no empate em 1 a 1 com o Corinthians, pela fase de grupos.

Ao todo, ele foi relacionado para dez jogos do Paulistão, mas ficou no banco de reservas em nove deles.

Além disso, o meio-campista disputou quatro jogos pela Libertadores sub-20 e um pela Copinha. Figueiredo não marcou na temporada, mas tem uma assistência.