Forte terremoto que atingiu a Ásia força cancelamento de evento do ONE

Uma catástrofe natural forçou o cancelamento de última hora de um evento do ONE Championship. Na manhã desta sexta-feira (28), um forte terremoto atingiu e comprometeu boa parte do continente asiático. Com seu epicentro em Mianmar, o abalo sísmico de 7,7 pontos de magnitude na 'Escala Richter' também causou destruição em Bangkok, na Tailândia. E como a capital era a sede do 'ONE Friday Fights 102', a liga asiática optou por cancelar o show.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o ONE informou que cancelou o evento por conta dos efeitos do terremoto de Mianmar sentidos também em Bangkok. Como o card seria realizado no estádio 'Lumpinee', justamente na capital tailandesa, a companhia achou prudente não colocar os fãs e atletas envolvidos em risco ainda maior. Programado para receber combates de MMA e muay-thai, ainda não se sabe se o 'ONE Friday Fights 102' será remarcado para uma nova data ou se, de fato, as lutas previstas serão anuladas em definitivo.

"Lamentamos informar que, devido ao recente terremoto em Mianmar e seus efeitos em Bangkok, o 'ONE Friday Fights 102' de hoje à noite foi cancelado. Nossos pensamentos estão com todos os afetados. Fiquem seguros", informou o perfil oficial do ONE Championship em suas redes sociais.

Mortes e destruição

O forte tremor registrado em Mianmar afetou também outros países como Tailândia, China, Índia e Laos, deixando centenas de mortos. De acordo com a imprensa local, somente na cidade de Mandalay, epicentro do terremoto, as autoridades estimam, até o momento, mais de 140 óbitos. Outras centenas de pessoas permanecem desaparecidas. Em Bangkok, que seria a sede do evento do ONE, cenas de destruição com desabamentos de prédios (veja abaixo ou clique aqui) viralizaram nas redes sociais.

