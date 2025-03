Fortaleza x Fluminense: equilíbrio marca histórico recente

Fortaleza e Fluminense vão dar o pontapé inicial no Brasileirão neste sábado, em confronto marcado para o estádio Castelão, na capital cearense. Será a oportunidade de uma das equipes tomar vantagem no histórico recente do duelo.

Nos últimos seis jogos, Fluminense e Fortaleza apresentam um equilíbrio absoluto. Foram duas vitórias de cada equipe e dois empates.

O último encontro aconteceu em novembro do ano passado e terminou igual. Fluminense e Fortaleza empataram por 2 a 2 no estádio do Maracanã. Cano e Lima marcaram para os cariocas, enquanto Marinho e Moisés balançaram as redes em favor dos cearenses.

Relembre os últimos 6 encontros de Fortaleza x Fluminense:

22/11/24



Fluminense 2 x 2 Fortaleza

07/07/24



Fortaleza 1 x 0 Fluminense

03/09/23



Fluminense 1 x 0 Fortaleza

29/04/23



Fortaleza 4 x 2 Fluminense

10/09/22



Fluminense 2 x 1 Fortaleza

17/08/22



Fluminense 2 x 2 Fortaleza.