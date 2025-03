Flamengo x Internacional: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Neste sábado, Flamengo e Internacional se enfrentam pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 21h (de Brasília), no Maracanã. O duelo terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Sábado é dia de estreia no Brasileirão, Nação! Acesse https://t.co/v88Ej8R0yY e garanta seu ingresso! pic.twitter.com/mYPHxHbpAU ? Flamengo (@Flamengo) March 28, 2025

Entre os cinco melhores clubes do Campeonato Brasileiro no ano passado, Flamengo e Internacional iniciam a competição com grandes aspirações. Ambas as equipes venceram seus respectivos Estaduais em 2025. O Rubro-Negro, campeão da Copa do Brasil na temporada passada, também conquistou a Supercopa do Brasil no início deste ano, em cima do Botafogo.

A boa fase das duas equipes é resultado dos trabalhos de seus treinadores. Filipe Luís e Roger Machado assumiram o comando em meio a crises na temporada passada e deram um novo rumo às equipes. A continuidade em 2025 tem se mostrado acertada e os resultados estão aparecendo.

Para a estreia do Brasileirão, Filipe Luis tem alguns desfalques de peso. Além de Pedro e Viña, que seguem em transição após passarem por cirurgias na temporada passada, o treinador não contará com Arraescaeta, Danilo e Gerson, com problemas físicos. O camisa 8 do Flamengo retornou da Seleção Brasileira com dores na coxa e será poupado visando a estreia na Libertadores na próxima quinta-feira, na Venezuela. Já o atacante Bruno Henrique vem treinando normalmente e deve ser titular.

No Inter, que também irá estrear na Libertadores na próxima quinta, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, Roger Machado contará com os retornos de Rochet, Carbonero, Enner Valencia e Borré. O quarteto estava com suas respectivas seleções para os jogos das Eliminatórias da Copa.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO X INTERNACIONAL

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 29 de março de 2025



Horário: 21h00 (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda



Assistentes: Neuza Inês Back e Douglas Pagung



VAR: Caio Max Augusto Vieira

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo e De la Cruz; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton Cebolinha



Técnico: Filipe Luis

INTERNACIONAL: Rochet, Aguirre, Vitão, Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Ramon e Alan Patrick; Carbonero e Enner Valencia



Técnico: Roger Machado