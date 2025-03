Flamengo x Internacional: confronto irá testar boa fase de ambos

Flamengo e Internacional saíram fortalecidos com seus títulos estaduais e vão se enfrentar neste sábado na estreia do Brasileirão 2025. Será a chance de ver, no gramado do Maracanã, duas equipes com potencial de brigar pelas principais colocações da competição.

Confira as curiosidades da partida (Fonte: SofaScore):

Invencibilidade em jogo

As equipes desfrutam de uma série positiva na temporada. O Flamengo não perde há 13 partidas, enquanto o Internacional soma 12 jogos sem derrota.

Ataques efetivos

Os dois times apresentam força ofensiva em 2025. O Flamengo saiu na frente dos adversários em 4 dos últimos 5 jogos. O Inter balançou as redes primeiro em 5 das últimas 7 partidas.

Domínio carioca

No confronto contra o Internacional, o Flamengo não perde há 3 partidas. Neste período, o Rubro-Negro venceu 1 vez e empatou outras 2.

Último confronto

No encontro mais recente, o Flamengo derrotou o Internacional por 3 a 2, no Maracanã, em partida realizada em dezembro do ano passado.