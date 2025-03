Fla busca dois reforços e avança em renovações; Andreas esteve no radar

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo analisa o mercado e busca dois reforços para o elenco, além de avançar em mais duas renovações.

O que aconteceu

A diretoria quer o acerto com um meia e um volante. A ideia é concretizar tais chegadas na janela do meio do ano, antes do Super Mundial de Clubes. "Agora, não [investimento pós-Carioca], mas na janela, sim", disse o diretor de futebol, José Boto, após a final do Carioca.

O Fla quer um camisa 10 e vê com bons olhos uma peça que possa atuar também no setor mais ofensivo. A ideia é ter alguém que possa substituir ou até mesmo revezar com Arrascaeta.

O meia não tem sido presença tão constante nas partidas. Além das convocações para a seleção uruguaia, há ainda a questão física. Ele está, por exemplo, fora da estreia do Brasileiro devido a uma lesão na coxa direita.

Outra posição que o clube olha é a de um camisa 5. A diretoria conversa com Jorginho, do Arsenal, da Inglaterra, que pode ocupar a função. As tratativas tiveram novos passos, como publicado por Mauro Cezar Pereira, colunista do UOL.

O Flamengo também tem duas negociações para renovações. O lateral-direito Varela e o volante Gerson têm conversas que são consideradas avançadas para um desfecho feliz.

O uruguaio tem vínculo até o fim do ano, e Gerson até 2027. Recentemente, Marcão, pai e empresário de Gerson, cobrou valorização em entrevista ao canal "Pod do Marcão" no YouTube.

As conversas estão bem encaminhadas. Não gosto de ficar discutindo, vocês sabem. Meu negócio é resolver, uma solução boa para os dois lados. Houve a proposta de renovação de contrato, se não me engano, um ou dois dias antes da final contra o Fluminense. Depois, viajei, fui para a seleção. Vamos retomar as conversas agora e está tudo caminhando para dar certo Gerson, durante festa de premiação do Carioca

Andreas Pereira durante a passagem pelo Flamengo Imagem: Gil Gomes/AGIF

Teve a conversa [com o diretor José Boto]. Vai dar tudo certo. Já, já vamos ter um desfecho lindo disso. Temos um compromisso com o Flamengo e a diretoria está resolvendo. Nós nunca questionamos valores, de dinheiro. Sempre tivemos a vontade de fazer o melhor. O que for bom para o Flamengo, torcida e atleta, está ótimo. Quem não gostaria de jogar com o Flamengo? Marcão, pai e empresário de Gerson

A diretoria entende que o elenco consegue responder bem à temporada. Apesar de indicar uma prioridade ao Brasileiro, a leitura é que o grupo é capaz de aguentar o calendário em meio à competição de pontos corridos, a Libertadores e a Copa do Brasil.

Andreas no radar

O Flamengo chegou a procurar um velho conhecido da torcida. Na última janela, o clube procurou o volante Andreas Pereira, que teve uma passagem pelo próprio Rubro-Negro entre 2021 e 2022. Ele, atualmente, está no Fulham, da Inglaterra, com contrato até junho de 2026.

A conversa, porém, barrou em questões financeiras. No começo do ano, o Palmeiras fez uma proposta de 20 milhões de euros mais bônus, recusada pelo jogador.