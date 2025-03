Fla: 100 dias de Bap têm mudança hierárquica, revisão do estádio e polêmica

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, chega a 100 dias à frente do Flamengo em meio a alterações na estrutura, investimento em TV, polêmica e avaliações sobre o projeto do estádio próprio.

Foram 100 dias de muito trabalho de toda a equipe, mas, sobretudo, de implantação de muitos processos, profissionalização de todas as áreas do clube, sob a liderança do Bap. Esperamos que o Flamengo chegue ao final desses três anos não só ganhando títulos em campo, mas com êxitos na parte administrativa Flavio Willeman, vice Geral, durante festa de premiação do Carioca

Sem vices

Bap mudou a estrutura hierárquica no Flamengo e acabou com a influência das vices-presidências nas respectivas pastas. A tomada de decisão se tornou mais horizontal e sem influência dos "amadores", discussão que ganhou corpo na gestão de Rodolfo Landim, que teve Marcos Braz à frente do futebol.

O futebol é talvez o único negócio em que as pessoas fazem investimento e não cuidam dele. Se render, rendeu. Se não, vai se comprar outro. Precisamos cuidar do ponto de vista médico, emocional. Quantos jogadores vocês conhecem que não rendem em um lugar e depois rendem muito no outro? Há profissionais competentes para ajudar nisso e é algo que vamos tentar montar aqui também José Boto, diretor de futebol, na primeira entrevista coletiva

José Boto e Bap no Ninho do Urubu, CT do Flamengo Imagem: Marcelo Cortes/CRF

Atualmente, no futebol, Boto se tornou o homem de confiança do mandatário rubro-negro, e a ligação é direta com a cúpula. No caso dos Esportes Olímpicos, o escolhido foi Marcus Vinicius Freire, que teve passagens por Fluminense e Comitê Olímpico do Brasil (COB).

A grande vantagem do Flamengo hoje é que não tem mais vice-presidentes voluntários. Os 12 que fizeram parte da chapa do Bap montaram um conselho, que se reúne uma vez no mês, mas não mandam nas suas verticais. Meu recorte desportivo é diretamente com o presidente Marcus Vinicius, durante participação na CBC & Clubes Expo

Bap tomou posse no dia 18 de dezembro, oportunidade em que anunciou 14 vice-presidentes, que se transformaram em membros do conselho diretor.

Acordo com família de vítima do Ninho

O Flamengo chegou a um acordo com os familiares de Christian Esmério, um dos 10 jovens que morreram no incêndio que aconteceu no Ninho do Urubu em fevereiro de 2019. Os familiares do goleiro eram os únicos que ainda não haviam chegado a um consenso com a diretoria anterior, e uma ação corria na Justiça.

Christian Esmério Imagem: Arquivo pessoal

As partes alcançaram um denominador comum no início de fevereiro. Na ocasião, em nota, a defesa da família de Esmério citou que "o Clube de Regatas do Flamengo, ao adotar uma postura mais empática e consciente, reconheceu que a tragédia transcende questões financeiras, honrando a memória do jovem atleta".

O incêndio aconteceu no começo da gestão de Rodolfo Landim, e houve críticas à forma que a diretoria lidou com as negociações com as famílias das vítimas fatais.

FlamengoTV

A TV oficial do clube foi rebatizada: antes FlaTV, passou a ser Flamengo TV. O setor recebeu investimentos. Houve, por exemplo, a chegada do narrador João Guilherme (ex-Fox) e da apresentadora Dani Boaventura (ex-ESPN). O clube se espelha na CazéTV e no Goat para alcançar números expressivos comercialmente.

Foi feito um plano de negócio para esse projeto. Eu não posso abrir os números, mas a gente acredita que isso vai ser uma fonte de receita importante (...). Diretamente porque você tem possível receita de patrocínio, de publicidade. E você tem o efeito indireto, porque hoje boa parte das entregas que a gente faz para os patrocinadores oficiais do Flamengo são digitais. Então, entregando um produto digital de alto nível, você aumenta o valor que se cobra pelo teu patrocínio de camisa. Receita importante que esperamos aumentar com a qualidade do conteúdo que a gente vai ter para disponibilizar Ricardo Hinrichsen, vice-presidente de Marketing do Flamengo

O Rubro-Negro anunciou transmissão do Brasileiro para o exterior. O pacote é válido somente para as 19 partidas como mandante e sai a US$ 99,90 (R$ 572) ou avulso a US$ 14,90 (R$ 85). É estimado atingir 900 mil pessoas que estejam fora do país, não só que moram como também os que estejam em viagem.

Nova equipe da Flamengo TV é apresentada em evento na Gávea Imagem: Bruno Braz / UOL

Polêmica em carta contra o racismo

O Flamengo não assinou a carta da Libra contra a fala do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, que afirmou que a Libertadores sem clubes brasileiros seria como "Tarzan sem Cheeta".

A decisão do presidente Luiz Eduardo Baptista esteve longe de ter uma unanimidade no clube. O UOL apurou que até mesmo alguns apoiadores do dirigente foram contra o posicionamento institucional do Rubro-Negro.

O Fla foi o único clube da Libra da Série A que não assinou o documento. O Rubro-Negro justificou, em um trecho do comunicado oficial, que este tipo de posicionamento é de responsabilidade da CBF: "Entendemos que as relações institucionais com a Conmebol devam ser conduzidas pela CBF".

Internamente, alguns pares avaliaram que a postura de Bap foi muito radical, apesar dos conflitos recentes com a Libra. A atual diretoria discorda de pontos do contrato de transmissão estabelecidos pela entidade com a TV Globo, algo que também influenciou na tomada de decisão.

E o estádio?

O andamento das obras do estádio próprio do Flamengo se tornou uma incógnita. No fim do mandato de Landim, a diretoria realizou a compra do terreno do Gasômetro, região central do Rio, e colocou como promessa o estádio estar de pé em 2029, mas esse prazo não é garantido pela atual cúpula.

Flamengo mostra projeto para as arquibancadas do estádio Imagem: Reprodução

Luiz Eduardo Baptista contratou a Arena Events + Venues e a Fundação Getúlio Vargas para fazer estudos sobre o tema, e o novo presidente indicou um orçamento de "R$ 3 bilhões ou mais". Landim havia apontado para custos na casa de R$ 1,9 bilhão.

O que eu posso dizer agora é que não tenho a menor dúvida de que o número de R$ 1,9 bilhão não é verdadeiro, e que esse número a ser confirmado é perto de R$ 3 bilhões, ou mais. Então, o que nós vamos fazer é esperar que esses estudos sejam completados, e provavelmente em uns 60 dias a gente vai ter uma posição mais abalizada para dividir com vocês Luiz Eduardo Baptista

Com os novos dados, o plano de construção é analisado e pode acontecer uma revisão em relação às datas divulgadas pela antiga gestão.