Fabinho justifica bônus de Memphis: 'Tudo isso é bem entendido na equipe'

Em entrevista exclusiva ao De Primeira após o título paulista do Corinthians, o executivo de futebol Fabinho Soldado justificou as especificidades do contrato de Memphis Depay — como o bônus de quase R$ 5 milhões pela conquista.

Quando você faz um contrato, é individual e cada um vai buscar o que é importante para o seu contrato com seus dirigentes.

Se o Memphis não tivesse o compromisso que ele tem com seus companheiros, com a equipe, seria muito difícil contornar algumas situações do dia a dia. Mas quando você tem um atleta desprovido de vaidade e seus companheiros percebem isso no dia a dia -- está se dedicando 100%, faz questão de aprender a língua, está junto dos mais jovens, com os mais velhos --, tudo isso é bem entendido. Todo mundo tem seu valor na equipe.

Fabinho Soldado

Segundo o executivo do Corinthians, para trazer um jogador do peso de Memphis ao Brasil foi preciso saber convencer o holandês, que ganhou a camisa 10 em cláusula contratual, por exemplo.

Apesar das regalias no contrato de Memphis, Fabinho destacou que o jogador é humildade no dia a dia do Timão, o que facilita a gestão do ambiente no clube.

As minhas conversas com os atletas são sempre muito claras. Nesse caso específico do Memphis, a todo momento desde a chegada dele, a forma que esse atleta veio para o Corinthians, com 30 anos, e o momento que o clube estava, a oportunidade que surgiu desse atleta vir para o Brasil, é algo que às vezes você precisa ter algumas habilidades para fazer com que dê certo.

O Memphis chega aqui com muita humildade. O Memphis é uma estrela, é um jogador internacional conhecido, mas ele vem pra cá sem nenhuma vaidade, ele vem pra cá se doando ao máximo com os companheiros, e isso sim fez diferença.

Fabinho Soldado

