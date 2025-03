Estêvão tem no Mundial a última chance de ser campeão como protagonista

Estêvão tem no Super Mundial de Clubes a última chance de ser campeão como protagonista no Palmeiras.

Última chance de título como protagonista no Palmeiras

O ponta está vendido ao Chelsea e vai embora em julho de 2025 após completar 18 anos e depois do Mundial, que acontece entre junho e julho.

O Palmeiras compõe o grupo com Porto (POR), Inter Miami (EUA) e Al Ahly (EGI). O alviverde tem estreia na competição prevista para 15 de junho, contra a equipe portuguesa.

Estêvão tem dois títulos pelo Palmeiras: Brasileirão 2023 e Paulistão 2024, mas não era destaque do time nas duas campanhas vitoriosas. Desde que virou uma das caras da equipe, foi vice do Brasileiro 2024 e do Paulista 2025.

Os números de Estêvão no Paulistão

Em 14 partidas disputadas ao longo do Paulista 2025, Estêvão marcou cinco gols. O atleta não atuou em apenas dois confrontos, no empate por 1 a 1 com o Noroeste e na derrota para o Novorizontino, por 2 a 1.

Apesar de não ter muitas participações em gols, Estêvão sempre é exigido nas jogadas do Palmeiras. Confrontos individuais e dribles ficam por conta do atacante, que é o atleta mais habilidoso do elenco alviverde. O jovem de 17 anos, inclusive, conta com uma média de três dribles certos e quase sete duelos vencidos por jogo, segundo o Sofascore.

No primeiro confronto da final do Paulistão, no Allianz Parque, o gol do Corinthians saiu com erro do atacante. Estêvão estava sozinho na frente contra três marcadores do alvinegro, tentou um drible e acabou perdendo a bola. Memphis conseguiu desenvolver a jogada após falha também de Richard Rios e tocou para Yuri Alberto, que cortou para dentro e colocou o Timão na frente.

Um contra-ataque nosso, poderíamos passar a bola (lance de Estêvão) para o lado e não passamos, demos o contra-ataque. O adversário quer bloquear os nossos melhores jogadores, faz parte do jogo. Ele (Estêvão) tem que arranjar soluções, nós também. Essa situação, por exemplo, ele poderia passar a bola a alguém que está ao lado e preferiu ir para o '1 contra 3'. São decisões. Portanto, quando ele sabe que está marcado, não tem problema nenhum em dar a bola para outros. Abel Ferreira

Já na volta da final, em Itaquera, Estêvão também não teve boa participação. Ele apareceu pouco para o jogo quando o Palmeiras precisava de um gol para ter chances de título.

Ao todo, Estêvão soma 60 jogos pelo Palmeiras e 20 gols marcados, além de dez assistências.