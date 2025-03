Em estreia do Mirassol na Série A, Reinaldo faz promessa: "Vamos mostrar que viemos para ficar"

O Mirassol estreia no Brasileirão neste sábado, às 18h30, contra o Cruzeiro no Mineirão. Em apenas cinco anos, o clube do interior paulista deixou de ser um time sem divisão nacional para, em 2025, disputar a Série A pela primeira vez. Para sua estreia na elite do futebol do país, o Mirassol se reforçou com nomes experientes na primeira divisão. Um deles é o lateral-esquerdo Reinaldo, que destacou que, por serem debutantes na elite do futebol brasileiro, é natural que o foco seja evitar o rebaixamento.

"É natural que o Mirassol, por estar estreando na primeira divisão, tenha como foco evitar o rebaixamento. Mas tenho confiança de que nós vamos mostrar que viemos para ficar, a começar pela estreia contra o Cruzeiro", disse.

O veterano espera usar de exemplo suas experiências na Chapecoense e na Ponte Preta para fazer um grande ano com o Mirassol. Em ambas as equipes, o lateral destacou que o primeiro objetivo era evitar o rebaixamento, porém, conseguiram buscar maiores objetivos na competição.

"Tanto na Ponte como na Chape o objetivo principal era a permanência na Série A, mas nós ganhamos entrosamento e embalamos para fazermos duas campanhas que podemos chamar de históricas", afirmou.

Desde 2016, Reinaldo soma números que o colocam como o lateral-esquerdo que mais participa em gols na primeira divisão brasileira. Neste período, jogando por Ponte Preta, Chapecoense, São Paulo e Grêmio, o camisa 6 foi o jogador de sua posição que mais fez gols, com 30, e o que mais deu assistências, com 36, totalizando 66 participações em gols.

"Sou um lateral ofensivo, que sempre procura contribuir para os gols com cruzamentos, passes e lançamentos, mas também com finalizações. Aqui no Mirassol não vai ser diferente. Mas sou uma peça da engrenagem. Nunca conquistei nada sozinho e estou aqui a serviço da equipe, que tem muita qualidade e outros excelentes jogadores", analisou.

O jogador de 35 anos, ex-São Paulo e Grêmio, chegou ao Leão em janeiro deste ano, contribuindo com um gol e duas assistências para a equipe que caiu nas quartas de final para o campeão Corinthians.