Cruzeiro x Mirassol: números negativos marcam confronto pelo Brasileiro

Cruzeiro e Mirassol entram em campo neste sábado pela primeira rodada do Brasileirão 2025. Na partida marcada para o estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), as duas equipes vão tentar acabar com uma incômoda má fase para mudar o rumo na temporada.

O Cruzeiro começou o ano como um dos times mais badalados do futebol brasileiro, em função das contratações de peso. No entanto, apresentou altos e baixos e acabou eliminado na semifinal do Mineiro pelo América-MG. Atualmente, o clube soma seis jogos sem vitória e dez partidas seguidas sofrendo gols.

No Mirassol, a situação é semelhante. Com uma campanha sem grande destaque no Paulistão, o time acumula sete partidas sem ganhar ? são cinco derrotas seguidas. Além disso, concedeu gols aos adversários nas últimas sete vezes em que entrou no gramado.

Os maus resultados fizeram Cruzeiro e Mirassol apostarem em novos treinadores. O time mineiro contratou o português Leonardo Jardim na reta final do Campeonato Mineiro, enquanto os paulistas vão estrear oficialmente o técnico Rafael Guanaes, ex-Atlético-GO.