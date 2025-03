Costa do Sauípe volta ao cenário mundial do tênis com um ATP Challenger 125 em outubro

O Brasil será palco de mais uma competição importante e de alto nível do tênis mundial. Além do já tradicional e badalado Rio Open, o País agora terá a volta dos torneios na Costa do Sauípe, que anunciou nesta sexta-feira a realização

o Costa do Sauípe Open, ATP Challenger 125 agendado entre os dias 19 e 26 de outubro.

A organização do evento revelou uma premiação de US$ 200 mil e 125 pontos no ranking da ATP ao campeão, com o torneio se tornando o segundo maior evento de tênis do Brasil. A competição seráem quadras de saibro totalmente reformuladas.

"A Costa do Sauípe foi referência para a elite do tênis entre 2001 e 2011, quando o Brasil Open atraiu alguns dos maiores nomes do circuito profissional. Gustavo Kuerten levantou o troféu em 2002 e 2004, sendo esta sua última conquista na carreira. Rafael Nadal brilhou em 2005, ainda como um jovem promissor", frisou a organização do evento.

Outras estrelas internacionais que já passaram pelas quadras do resort baiano foram Carlos Moyá, Richard Gasquet, Guillermo Coria, Gastón Gaudio, Juan Carlos Ferrero, Fernando Meligeni e Thomaz Bellucci - disputou sua primeira final de ATP na Costa do Sauípe, em 2009.

O complexo de tênis da Costa do Sauípe foi criado para promover ações na região, incentivando participação de tenistas em plantio de árvores e visitas às comunidades do entorno. Mas como o resort recebia muitos atletas internacionais para férias pela facilidade e comodidade de hospedagem perto das quadras, acabou se tornando um torneio oficial.

"É com esse legado que, mais de uma década depois, a Costa do Sauípe volta a receber um grande torneio internacional, colocando o Nordeste novamente no circuito global do esporte. Este novo ATP Challenger 125, um dos dois únicos da América do Sul, tem o objetivo de crescer para um ATP 250, além de acrescentar um feminino, consolidando o evento nos próximos anos, tornando novamente a Costa do Sauípe uma referência no tênis mundial, construindo um novo legado de longo prazo", completou a organização.