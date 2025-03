Corinthians: Yuri disse que só sairia após ser campeão; agora, quer mais

Yuri Alberto quer ficar no Corinthians para a sequência da temporada. Apesar de ser alvo de clubes europeus desde o ano passado, o atacante descartou a saída depois de ser campeão paulista com o Timão.

O protagonista do povo fica?

Em entrevista há alguns meses, Yuri disse que só deixaria o Corinthians após ser campeão pelo clube. À época, com a janela de transferências aberta, Yuri era assediado por clubes europeus.

Equipes do futebol inglês e italiano, além do Bétis, da Espanha, demonstraram interesse em contratá-lo. André Cury, empresário de Yuri, revelou em entrevista recente que o Timão chegou a ter uma proposta de R$ 186 milhões para vender o jogador, mas recusou.

Neste contexto, a promessa de título feita por Yuri foi determinante para que ele não deixasse o Corinthians. Inclusive, o camisa 9 revelou que a equipe firmou um 'pacto' na última rodada do Brasileirão 2024: de ter uma temporada campeã neste ano.

Dei um abraço no Memphis, no Garro ali [no final do jogo]. Como eu comentei no ano passado, após o jogo do Grêmio, que a gente conquistaria grandes coisas aqui, e graças a Deus a gente pôde conquistar. Que seja o primeiro de muitos. Yuri Alberto, após o título paulista, em zona mista

Agora, após levantar a taça do Paulistão, o atacante não se deu por satisfeito e quer mais. O Alvinegro paulista ainda disputa Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana em 2025.

Agora estou pensando no segundo [título]. Isso aqui foi só uma grande apresentação do que a gente tem durante o nosso grande ano. A gente sabe da importância que é o Paulista e tem confiança e uma energia muito boa para a gente disputar esses próximos campeonatos. Yuri Alberto

Das críticas ao choro de campeão

Yuri teve uma trajetória de altos e baixos no Corinthians desde que foi contratado em 2023. Em seu primeiro ano, teve espaço atuando sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, mas não conseguiu se firmar como goleador. Foram 63 jogos disputados e 15 gols marcados.

Em 2024, o jogador demorou para engatar, chegou a ser chamado de "burro" pelo técnico Mano Menezes, que teve passagem conturbada pelo clube, e foi alvo de memes por gols perdidos.

A "virada de chave" aconteceu com Ramón Díaz, que motivou uma retomada impressionante do centroavante. Dupla de ataque de Memphis Depay, Yuri encerrou o ano com 57 jogos, 31 gols e sete assistências, além de ser o artilheiro do Brasil no ano.

Por fim, Yuri foi coroado com um título, mas entende que ainda pode dar mais alegrias à torcida corintiana.