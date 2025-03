Corinthians tira onda e cita risco de enchete por "choro excessivo" de palmeirenses

Seis anos depois, a torcida do Corinthians enfim pode gritar "é campeão". O Timão segurou a vantagem da ida, ficou no empate sem gols com Palmeiras na noite desta quinta-feira e conquistou o título do Campeonato Paulista pela 31ª vez. Em suas redes sociais, o Alvinegro não perdeu tempo e tirou onda com os torcedores palmeirenses.

"Alerta, Fiel! Risco de enchente na Barra Funda devido ao choro excessivo na região. Mantenha-se em Itaquera!", publicou o Corinthians em suas redes sociais.

A brincadeira de "alerta" refere-se à Barra Funda, bairro paulistano que se localiza a Academia de Futebol (CT do Palmeiras). Além disso, o Allianz Parque, estádio do Verdão, fica nos arredores da região.

Outro detalhe na publicação do Corinthians é a bateria do celular. No local em que mostra a carga do dispositivo, está o número "31", que faz referência à quantidade de títulos paulistas do Timão, maior campeão.

Com a 31ª conquista, o time do Parque São Jorge abre larga vantagem como maior campeão do Estado. A equipe agora está cinco taças à frente do Palmeiras, segundo colocado da lista com 26 títulos. Santos e São Paulo vêm logo atrás, empatados com 22.

O Corinthians não tem muito tempo para festejar, uma vez que retorna a campo já neste domingo. A partir das 20h (de Brasília), o Timão mede forças com o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Do outro lado, o Palmeiras recolhe os cacos e se prepara para a estreia na Série A do Brasileirão. O Verdão inicia sua trajetória na competição diante do Botafogo, também no domingo, às 16h, no Allianz Parque.