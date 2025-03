Corinthians termina Paulistão com quase R$ 25 milhões em bilheteria

A torcida do Corinthians fez história na campanha do título do Campeonato Paulista de 2025 e trouxe a maior renda e o maior público da história da Arena no Paulistão.

No total, o Corinthians arrecadou R$ 24.628.156,20 em bilheteria em oito partidas disputadas na Neo Química Arena pelo Campeonato Paulista de 2025. Em média, são R$ 3.078.519,52 de renda por partida. Nos quatro primeiros jogos da competição, o Timão conseguiu ultrapassar os R$ 10 milhões de reais arrecadados, recorde da Arena.

Em 2024, em 35 jogos, o Corinthians arrecadou em média R$ 2.513.829,07 por partida em casa. Neste ano, considerando o Paulistão e Libertadores, são R$ 3.011.343,63 de renda por partida em 11 jogos disputados, o total é de R$ 33.124.780.

Se tratando de público total pagante, o Campeonato Paulista de 2025 também atingiu marcas históricas para a Neo Química Arena. Três dos cinco maiores registros de público total do estádio são deste Paulistão. Contra o Santos, na semifinal, o Timão encheu o estádio com 47.472 torcedores pagantes. O segundo maior também foi contra o Peixe, no jogo da primeira fase em que receberam Neymar em Itaquera, com o total de 47.695 pessoas. O jogo de volta da final contra o Palmeiras é o maior público da história da Arena, com 48.196 pagantes. O público total da final se aproximou das 49 mil pessoas.

O Corinthians venceu o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, com o jogo de ida - no Allianz Parque - terminando em 1 a 0 para o Timão e a volta ficando no empate por 0 a 0. O Alvinegro venceu o 31º título paulista de sua história e impediu o tetracampeonato do rival Palmeiras.

Agora, o Timão se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro. A equipe viajará até Salvador para enfrentar o Bahia, neste domingo, às 20h de Brasília.