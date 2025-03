Corinthians domina seleção do Paulistão, e Neymar leva o gol mais bonito; veja premiados

A Federação Paulista de Futebol (FPF) premiou, nesta sexta-feira, os melhores jogadores do Campeonato Paulista de 2025. O Corinthians ficou com a taça do Estadual pela 31ª vez após empate por 0 a 0 com o Palmeiras, no jogo de quinta-feira, na Neo Química Arena, e 1 a 0 no agregado.

Campeão, o Corinthians dominou a seleção do campeonato, com quatro jogadores no time, além do técnico Ramón Díaz. O Verdão teve três nomes, enquanto São Paulo e Santos dois, cada um. Grande contratação do Santos, Neymar ficou de fora da escalação ideal.

Dessa forma, o time ideal tem: Hugo Souza (Corinthians); Matheuzinho (Corinthians); Arboleda (São Paulo), Murilo (Palmeiras) e Escobar (Santos); André Carrillo (Corinthians), Richard Ríos (Palmeiras) e Lucas Moura (São Paulo); Estêvão (Palmeiras), Guilherme (Santos) e Yuri Alberto (Corinthians).

Craque do Campeonato



Atacante do Corinthians, Yuri Alberto foi o melhor jogador do Paulistão 2025, em votação feita por atletas, treinadores e comitê técnico da FPF.

Drible mais bonito



Memphis Depay recebeu 52% dos votos em drible mais bonito em lance de uma caneta em clássico contra o Palmeiras, na primeira fase do Paulista.

Artilharia



Guilherme, do Santos, foi o artilheiro do Campeonato Paulista. O atacante, que viu o Peixe ser eliminado nas quartas de final, terminou o torneio com dez gols marcados.

Craque da Galera



Yuri Alberto, do Corinthians, foi eleito o Craque da Galera do Paulistão. O atleta recebeu 48% dos votos em eleição popular.

Revelação



O atacante Vinicinho, do Red Bull Bragantino, foi eleito a revelação do Campeonato Paulista. O jogador de 21 anos disputou 13 jogos, marcou quatro gols e deu uma assistências.

Gol mais bonito



Atacante do Santos, Neymar recebeu o prêmio de gol mais bonito, pelo gol olímpico marcado contra a Inter de Limeira, na primeira fase do Paulista, na vitória por 3 a o. Ele recebeu 75% do voto popular.

Prêmio Djalma Santos



A equipe premiada com o Troféu Djalma Santos foi o Mirassol. O prêmio é dado para a equipe com maior fairplay, ou seja, com menos faltas e cartões amarelos e vermelhos no torneio.

Melhor trio de arbitragem



Matheus Candançan (árbitro), Neuza Inês Nack e Alex Ang Ribeiro (assistentes), Daiane (VAR) e Amanda Muniz (AVAR) foram eleitos o Melhor Trio de Arbitragem do Paulistão.