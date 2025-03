Com vice no Paulista, Estêvão mira Mundial para conquistar último título antes de deixar o Palmeiras

Joia da base do Palmeiras, Estêvão está em contagem regressiva para ir ao Chelsea e ainda não conseguiu conquistar seu primeiro título com a equipe profissional com status de protagonista. Na última quinta-feira, viu o Verdão ser vice do Campeonato Paulista depois de empate por 0 a 0 com o Corinthians, na Neo Química Arena. O rival havia construído a vantagem de 1 a 0 na ida e ficou com a taça.

O atacante, por enquanto, tem na conta apenas a conquista do Estadual de 2024. Naquela oportunidade, o camisa 41 da equipe alviverde ainda não havia assumido a titularidade e atuou em apenas cinco jogos do Estadual. Neste ano, na campanha vice-campeão, disputou 14 jogos, 11 como titular, e ainda marcou cinco gols.

Estêvão foi promovido à equipe principal de forma definitiva no início do último ano, após disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo sub-20. Com poucos meses diante dos holofotes do futebol profissional, Estêvão teve sua venda concluída para o Chelsea em uma transação de 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões na cotação da época), em junho de 2024.

Ele ainda tem a chance de conquistar um torneio jogando todo o campeonato: o esperado Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho, nos Estados Unidos. No ano, caso o Verdão conquiste outros títulos, como Brasileiro, Libertadores ou Copa do Brasil, Estevão pode receber a medalha à distância já que disputará pelo menos as fases iniciais dessas competições.

Grande estrela do time, Estevão teve um início de temporada com oscilações. Nos últimos grandes jogos, tem recebido críticas por aparecer pouco, enquanto o Palmeiras lhe dá uma sobrecarga com as jogadas de velocidade pela direita. Ele terminou o Paulista como artilheiro do Verdão, ao lado de Mauricio, com cinco gols cada um.

Estêvão só marcou seu primeiro gol neste ano após sete jogos. Ele marcou dois na vitória por 4 a 1 sobre o Guarani, quando balançou a rede duas vezes. Quatro jogos depois, fez um no triunfo sobre o Botafogo-SP, por 3 a 1, e por fim, marcou dois contra o São Bernardo, nas quartas de final do Estadual.

Mas, antes de pensar em Mundial, Estêvão se prepara com o restante do elenco para estreia no Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada, o Verdão enfrenta o Botafogo, no Allianz Parque, a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo.